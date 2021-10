‘Los calatos’, ‘Los achorados’ o ‘Las viejas pitucas’ son parte de su repertorio. Con más de 50 años de trayectoria artística, el humorista gráfico Alfredo Marcos, quien publicaba estas entrañables caricaturas en los principales diarios y revistas del país, ahora está en Facebook e Instagram con El humor de Alfredo.

Ya está en la virtualidad.

Sí, ya estoy en Instagram y Facebook con El humor de Alfredo. Estoy teniendo una acogida interesante, según me dicen los que saben. Tengo un poco más de 5 mil seguidores en Instagram y 10 mil en Facebook.

‘Los calatos’, ‘Las viejas pitucas’, ‘Los achorados’, ‘El hombre que no podía irse’, ‘Don rata’ ¿con cuál se identifica?

Todos tienen parte de mí porque salen de mí. Son los hijos de mi subconsciente. Es una realidad no palpable por mí.

'Los calatos', una de las caricaturas más reconocidas de Alfredo Marcos. (Foto: Instagram Alfredo Marcos)

¿Cree que ‘Las viejas pitucas’ hubieran votado por Keiko Fujimori y ‘Los achorados’ y ‘Los calatos’ por Pedro Castillo?

Ninguno hubiera votado por Pedro Castillo. ‘Las viejas pitucas’ no hubieran ido a votar. ‘Don rata’ hubiera votado en blanco porque es un canalla natural. ‘Los calatos’ hubieran decidido en la cola por quién votar y hubieran votado por el mal menor, no por el mejor. Los ‘achorados’ hubieran votado por Keiko.

¿De quién es la culpa que ‘Los calatos’ sigan calatos después de tantos años?

El mundo no ha cambiado. Solo hay cambios estructurales, pero la situación de los pobres sigue siendo la misma de hace 30 o 40 años. Es verdad que hay más trabajo, pero los pobres siguen allí, olvidados en los cerros, sin agua ni luz. El voto a Pedro Castillo no es un voto comunista, es un voto de protesta. Si no hubiera estado Pedro Castillo sino otro candidato también habría sido un voto de protesta. La gente está molesta porque sus problemas no son solucionados por el Estado, pese a que el Estado siempre habla rimbombante de cifras gigantescas. A alguien hábilmente se le ocurrió el eslogan de Castillo: “No más pobres en un país rico”. También había otro: “Pobres contra ricos”. Eran dos eslóganes cortos, pequeños y potentes. No se puede hablar de un país que tiene tan altos niveles de pobreza. Imagina si así estamos en Lima cómo estaremos en provincias.

¿Cómo ve el gobierno de Pedro Castillo?

Este gobierno ha marcado la pauta diciendo que es un gobierno comunista en la práctica, aunque Pedro Castillo dice algo distinto. Más vale lo que se hace que lo que se dice. Si están recolectando firmas para una Asamblea Constituyente, están intentando violentar la ley porque no está permitido lo que están haciendo. Esa cantidad de firmas va a ser evaluado por el Congreso de la República, que va decidir si es posible o no. No es que el pueblo pueda determinar las cosas. La gente está representada por los congresistas, si no sería un desgobierno. Así no se gobierna un país. Debe ser un gobierno representativo.

¿Usted es aprista como se le ha señalado varias veces?

No soy aprista. Fui amigo de Alan García.

¿Qué cree que ha pasado con el APRA en las últimas elecciones?

Respeto a los apristas. Creo que su pensamiento es muy válido. Sucede que el nivel de exigencia en el país es muy grande: tenemos pedidos de hace más de 100 años y no se hace nada. No se han creado los polos de desarrollo con suficiente nitidez y claridad. Es un proceso de evolución muy complejo y complicado.