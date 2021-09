Con solo 14 años tuvo que dejar su querido Junín para venir a Lima y forjarse un futuro. Esta es la historia de Carla Campos Pariona , quien hace seis años cumplió uno de sus más grandes sueños en la vida: abrir su minimarket en el corazón de Santa Anita.

“Siempre quise tener un negocio propio, por eso junté mi capital y asumí el reto de abrir mi minimarket Santa Rosa. Soy técnica en Contabilidad y por varios años trabajé en el área administrativa de una tienda en el Mercado Productores de Santa Anita. Allí aprendí a manejar el negocio”, cuenta esta pujante comerciante de 34 años.

Si bien sabía cómo administrar la tienda para tener éxito, no estaba familiarizada con la atención al público. “Al inicio me chocó porque no sabía cómo ofrecer un producto, cómo tratar y cómo fidelizar al cliente. Todo eso lo aprendí en la cancha. Fue un camino difícil, pero no imposible”, agrega. Con la llegada de la pandemia tuvo que adaptarse a las nuevas medidas de sanidad. Aunque muchos clientes no querían usar mascarillas ni respetar la distancia social, ella igual exigía seguir los protocolos. Incluso, optó por usar medios digitales en su bodega, así la gente podía pagar con Yape o Luquita para evitar el contagio de Covid-19. El minimarket Santa Rosa está en el pasaje Los Pilcos 183, urbanización Santa Anita.

GREMIO DE MUJERES

El año pasado, Carla, junto a un grupo de mujeres, formó la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) con el objetivo de luchar por sus derechos como comerciantes y ayudar a los miembros con capacitaciones para un mejor desempeño en sus negocios.

“La idea empezó en 2020, pero recién hace un mes hemos formalizado la organización. Hasta el momento ya somos más de 100 mujeres bodegueras inscritas”, indica Campos, quien es la vicepresidenta del gremio.

BUEN TIP

Digitaliza tu inventario. Recuerda que tener controladas las entradas y salidas de la mercadería te dará la información necesaria para saber si tus ventas van por el camino correcto.

POTENCIA TUS VENTAS POR REDES SOCIALES

1. Crea un WhatsApp Business para tu negocio y coloca respuestas automáticas para que tus clientes sepan que estás al tanto.

2. Realiza sorteos por Facebook. Esto te ayudará a captar la atención de tus seguidores (clientes) y los fidelice a largo plazo.

3. Utiliza Instagram para mostrar tus productos. Esta plataforma es ideal para que los clientes puedan ver todo lo que tengas.

4. Inicia en TikTok. Esta red social ha tomado mucha relevancia luego de la pandemia, así que es una buena oportunidad para conectar con otro tipo de público.

