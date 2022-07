Carla García decidió pronunciarse en sus redes sociales luego de la viralización de un video donde sale reporteando en medio de una manifestación en la avenida Abancay contra el presidente Pedro Castillo, el pasado 28 de julio, en el marco de su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

En las imágenes compartidas en Twitter, se muestra a un hombre que intenta abrazarla sin su consentimiento, mientras que la hija de Alan García lo aparta inmediatamente con el brazo y sigue emitiendo su reporte en plena marcha contra el mandatario.

La cuenta de deslengua_2 compartió el clip con el texto: ‘Como cuando tu sugar quiere conocer a tu familia’ y Carla García reaccionó con humor en Twitter, reposteando el video. “Amo este video y el titular que la cuenta troll le ha puesto. Nunca dejes que te pongan una mano encima, sin tu permiso”, acotó la conductora de Willax.

Asimismo, reposteó los mensajes de apoyo que le enviaron sus seguidores, felicitándola por no permitir que nadie la toque sin su consentimiento.

Por otro lado, Carla García se pronunció sobre los rumores que indicarían que el sujeto en cuestión pertenece al grupo La Resistencia, conocido por su apoyo a Fuerza Popular. “Así me dicen, yo no lo había visto nunca. Me parece que no es de La Resistencia pero @larepublica_pe siempre miente. Que todas las mujeres aprendan a defenderse de personas encimosas. Nadie me toca sin mi permiso”, acotó.

Amo este video y el titular que la cuenta troll le ha puesto💕

Nunca dejes que te pongan una mano encima, sin tu permiso. pic.twitter.com/1rSqOsGcSJ — Carla García B 💚 (@esquinabaja) July 29, 2022

