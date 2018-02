El cómico Carlos Álvarez dejó de lado sus graciosos personas y publicó un tremendo video en su cuenta personal de Facebook para manifestar y hacer sentir su indignación por el asesinato de una menor de 11 años en San Juan de Lurigancho.



Carlos Álvarez mostró su lado más humano y se solidarizó con todos los peruanos que miraron con horror como el cuerpo de una niña de 11 años era encontrado calcinado en San Juan de Lurigancho.



El cómico manifestó en Facebook que las calles son muy peligrosas y cada día hay más asaltos y no se puede vivir en paz. También mencionó que ya pasaron dos años del gobierno de PPK y que no se ha mostrado mano dura contra los delincuentes.



"Sería bueno que nuestra autoridades salgan de su zona de confort y se enteren los que realmente pasa en este país. No se puede ser autoridad detrás de un escritorio", indicó Carlos Álvarez en Facebook.



Carlos Álvarez finaliza su video manifestando que la niña descanse en paz y que "nosotros no descansaremos hasta que se haga justicía".