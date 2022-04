La crisis social, política y económica sigue golpeando al Perú. La última semana, multitudinarias marchas a nivel nacional han exigido la renuncia del presidente Pedro Castillo. Para analizar la coyuntura, conversamos con el reconocido economista y hoy congresista Carlos Anderson.

Congresista Anderson, ¿el estallido social de los últimos días a qué responde?

Responde a ocho meses de desgobierno total. El presidente ha puesto en evidencia que no estaba preparado para gobernar.

¿Ha traicionado Pedro Castillo a los sectores que lo llevaron a la presidencia?

Yo creo que sí, porque él representaba el sentir de un Perú que no ha sido olvidado, sino soslayado.

Muchos analistas consideran que el profesor está viviendo una agonía política. ¿Lo ve así?

Yo le he pedido la renuncia. Si tiene un poco de amor por el Perú, lo que tendría que hacer es dar un paso al costado. El costo de seguir en esta agonía no es un costo para el presidente, es un costo para el país.

En todo caso, ¿qué sostiene aún a Castillo?

No olvidemos que este es un país presidencialista. El presidente tiene mucho poder, el poder del presupuesto, de coartar libertades. En el Congreso ha creado un núcleo duro que hace imposible una vacancia. Solo queda que el presidente renuncie, que escuche la voz ciudadana.

Carlos Anderson afirma que en el Congreso hay una 'guardería' de niños que ha vendido su alma al diablo. (Foto: Lenin Tadeo / @gec)

ADOLFO HITLER

Un funcionario público que elogia a Hitler, como lo hizo el premier Aníbal Torres, ¿debería seguir en su cargo?

Pero por supuesto que no, es una vergüenza nacional e internacional. Lo que refleja es lo que está detrás, lo que dije hace tiempo, que yo percibía un tufillo autoritario. Lo peor es que el presidente escucha mucho a Aníbal Torres.

Se comenta que Castillo estaría buscando un reemplazo para el primer ministro, ¿qué sabe usted?

No sé nada en particular, pero ya no es hora de reemplazos. Qué persona decente, capaz, va a querer ser parte de un gobierno de corrupción, de ineptos, de gente que lo único que quiere es destruir el Estado.

Usted comentó hace algún tiempo que no era partidario de la vacancia. ¿Sigue pensando lo mismo?

Yo jamás fui partidario de una vacancia por un tema ideológico, que sí fue el caso de mucha gente. Si yo hoy en día apoyo la vacancia, si le pido al presidente que renuncie, es por la evidencia inocultable de sus ocho meses de locura. El país no se puede dar el lujo de seguir así.

‘GOLPISTAS’

El oficialismo asegura que los ‘golpistas’ no aceptan la derrota, por eso buscan vacar a Castillo. ¿Qué piensa?

Esa es una narrativa tontísima, que nace de la mediocridad. Teniendo todos los instrumentos del poder, no lo han ejercido razonablemente. Ellos nunca niegan que se les dio la confianza a sus gabinetes, que se les dio un presupuesto sin objeción.

Congresista, en corto, ¿por qué sería nefasta una Asamblea Constituyente?

Porque abre la puerta a todo tipo de desvarío. Un poder constituyente mañana, por ejemplo, podría decir que el Perú es un reino y declarar un rey. Podría decir que en adelante cero propiedades privadas. Como vimos en Venezuela o Nicaragua, lo único que hubo fue el camino al abismo.

Han pasado ocho meses de gobierno. ¿Qué es lo peor que ha visto?

El cinismo, el odio disfrazado de reclamo.

Anderson se preguntó: '¿Qué persona decente y capaz va a querer ser parte de un gobierno de corrupción, de ineptos?' (Foto: Lenin Tadeo / @gec)

HUANCAYO

En Huancayo muchos le pedían al presidente que se aleje de Cerrón. ¿Cree que ahí hay un vínculo inquebrantable?

Ahí debe haber una relación extraña, muy extraña. En el mundo de donde vengo, de la banca internacional, cuando nos encontrábamos con algo que no podíamos explicar decíamos: ‘Bueno, esto tiene que ver o con plata o con sexo’. Entonces, como no creo que sea un tema de sexo, seguramente tiene que ver con dinero o corrupción, no lo sé.

¿Por qué cree que ahora Dina Boluarte ya no es tajante cuando se le pregunta si asumiría la presidencia?

La Constitución marca eso, en caso de renuncia del presidente, asume la vicepresidenta, me parece bien. Ahora, el problema es que ¿la propia vicepresidenta tendrá la capacidad para generar o entender que sola y sin partido va a poder manejar el país?

¿Qué piensa de los llamados ‘niños’?

Creo que más que ‘niños’, hay una guardería porque hay muchos más que han vendido su alma al diablo. Han olvidado que fueron elegidos para representar la voluntad popular y responder a esos intereses.

¿Cuántos congresistas cree que han negociado bajo la mesa para apoyar a Castillo?

No quiero especular.

¿A cambio de qué cree que lo hicieron?

A cambio de acceso al poder. Hay gente que se siente maravilloso diciendo: ‘Acabo de estar con el presidente’. Yo no tengo el teléfono de ningún ministro, nunca he ido a ver al presidente, ni lo haré. Hay gente que vive de eso.

Usted es economista, el BBVA Research rebajó a 2% la proyección del crecimiento del PBI de Perú para este año. ¿Qué significa?

Cada punto del PBI es más o menos 2 mil 400 millones de dólares. Nosotros deberíamos estar creciendo como mínimo a 6%. Si crecemos a 2% cuando podíamos crecer a 6%, hay 4 puntos que no estamos creciendo. 4 por 2 mil 400 da 9 mil 600 millones de dólares que no estamos produciendo.

¿Cuánto impactó en la economía el toque de queda improvisado del último martes?

Según algunos cálculos, son mil millones de soles, pero yo lo veo en la vida de las personas, pero eso no tiene forma de calcularlo con precio.

¿Qué le parece que el círculo cercano del presidente esté involucrado en investigaciones y algunos con pedidos de prisión preventiva?

Es una vergüenza. Y es una vergüenza mayor que el presidente se calle, que el premier se calle. Pero claro, qué van a decir si tenemos a un primer ministro que normaliza, que cree que alguien como Hitler tiene un lado bueno.

Congresista, finalmente, ¿su olfato qué le dice? ¿Qué sucederá con Castillo?

Yo creo que el presidente no va a terminar el año. Por A, B o C, creo que el presidente Castillo, como dicen los chicos, ‘ya fue’.

