Carlos Basombrío criticó investigación que se le abrió por pase al retiro de militares

A través de una serie de mensajes escritos en su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, criticó la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de investigarlo por el pase al retiro de 39 altos oficiales de la Policía Nacional. Esto podría derivar en una acusación constitucional en su contra.



“Acepté de buena gana ser interpelado y, de ser el caso, censurado. Pero denuncio que ahora quieren acusarme constitucionalmente por actuar dentro de la ley”, escribió Carlos Basombrío.



‘DARÉ BATALLA’

Carlos Basombrío añadió: “He obrado dentro de la ley y me he negado a que la corrupción y la mediocridad sean la norma. Daré batalla de cara a la opinión pública. No tengo rabo de paja... Sabía que en la lucha contra la corrupción me enfrentaría a poderosos intereses. No me arrepiento ni me rindo”.



Como se sabe, la Comisión Permanente aprobó la investigación contra Carlos Basombrío por sacar de sus cargos a dos tenientes generales y 37 generales de la Policía Nacional como parte de un proceso de modernización en la citada institución castrense.

Acepté d buena gana ser interpelado y d ser caso censurado

Pero denuncio q ahora quieren acusarme constitucionalmente x actuar dentro d ley — Carlos Basombrio (@CarlosBasombrio) 5 de noviembre de 2017