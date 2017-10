Carlos Burgos ha 'desaparecido' y a nadie parece importarle 

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



HUMALA

Ante la revelación de los pagos de empresas brasileñas al publicista Valdemir Garreta, a cambio de asesorar a Humala en su campaña del 2011, Pedro Cateriano parece ya no poner las manos al fuego por su exjefe. “Hay necesidad de una explicación precisa de Ollanta Humala”, afirmó. Huuummm...



TEXTOS ESCOLARES

El ministro Idel Vexler anunció que se revisarán los textos escolares para los colegios públicos, a fin de evitar que contengan inexactitudes o algún tipo de sesgo político. Que también chequeen a los responsables de esos errores garrafales. Y no va a ser...



VIOLADORES

Una invocación de Salvador del Solar, ministro de Cultura: “No perdamos el tiempo en un hashtag cuando están matando mujeres”. Se refiere a la campaña ‘Perú, país de violadores’, que lanzaron Marisa Glave e Indira Huilca por las redes. Ayayay...



RENUNCIA

Flor de un día. En medio de graves cuestionamientos y mientras que en Piura la gente sigue viviendo en carpas, ayer renunció Pablo de la Flor, quien lideraba la reconstrucción. Pobres damnificados...



PIURA

Nos pasan la voz que PPK viajará hoy a Piura para verificar la reconstrucción. Por las redes le dicen que aquí nomás, en Carapongo, los damnificados siguen pasando las de Caín. Así es...



CARLOS BURGOS

Es como si a Carlos Burgos se lo hubiera tragado la tierra. En agosto pasado, el Poder Judicial le confirmó los 16 años de cárcel por presentar un desbalance patrimonial de 8 millones de soles. No aparece por ningún lado y a nadie parece importarle. Así no es...