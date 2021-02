Carlos de la Torre Paredes es un escritor prolífico. A sus 32 años ya ha escrito 10 libros y ahora está buscando la próxima historia. El escritor puede partir de una idea desde la historia peruana – como sucede en el libro La conquista de Piro – hasta con un videojuego; un gamer literario.

En Herederos del cosmos hay de todo un poco: videojuegos, aliens y mucha influencia de Star Wars.

Sí, aún soy gamer y muchas cosas que escribo, como la estética y el planteamiento, salen de los videojuegos. Cuando pienso en un mundo post apocalíptico lo vinculo mucho a Mad Max, por ejemplo.

La conquista de Piro tiene mucho que ver con la conquista de Perú…

Mi idea era trasladar los sucesos de la conquista española en el Perú a un mundo futurista a ver qué pasaba. Pensé: ¿qué puede surgir con esto?, ¿por qué no podría repetir los sucesos en el espacio. Considero que es una novela muy diferente a las que he escrito.

Justamente la introducción es un símil con los Trece del Gallo…

Es el momento que refleja a estos aventureros. Me concentré en el mundo interior de los personajes: cómo van afrontando las situaciones y cómo se construyen a sí mismos en base a lo que ya son.

Como el capitán Elías Pérez, un Francisco Pizarro del futuro…

Claro. Intenté poner a un personaje en sus circunstancias: sabe pelear porque su universo es violento, tuvo trabajos complicados o se fue a otras galaxias en búsqueda de riquezas.

La conquista de Piro relata la llegada de los españoles, de forma metafórica, a tierras amerindias. (Difusión)

Se podría decir que La Conquista de Piro es una combinación de Lovecraft, Borges y la historia del Perú en ciencia ficción.

Más o menos. Es una lógica filosófica que la veo, también, en Cortázar: las cosas se repiten de alguna forma. Esa idea me pareció bellísima.

¿Tuviste algún mapa de historia peruana para escribir La conquista de Piro?

Cuando estudié arqueología lleve unos cursos de Historia. También me preparé en un curso de Relaciones Internacionales donde se relacionó a la historia universal con la historia peruana. Tenía todo muy fresco sobre el proceso político de la conquista cuando estaba escribiendo este libro.

Ahora estás dedicado enteramente a la gestión cultural.

He tenido que buscar más cosas porque la literatura no te ofrece un sustento económico estable. Varias veces me he dedicado a ver qué libros se están distribuyendo y vendiendo. Una cosa trae a la otra. Esto desencadenó en cosas alternativas como conferencias, gestión cultural y estuve enseñando escritura creativa. Mi vida está relacionada a la literatura. Hoy, lamentablemente, por el COVID-19 nos hemos quedado sin la posibilidad de seguir produciendo. Y ahora que no hay ferias me ha perjudicado bastante.

¿Crees que José B. Adolph debe estar en el canon de la literatura peruana?

Creo que José B. Adolph ha sentado un precedente. Planteó una narrativa muy disruptiva, a lo que se estaba escribiendo en Perú. Es un precursor de la estética literaria. Lo mismo podemos decir de infinidad de escritores. El tiempo determina las cosas. Mañana, las ratas es un libro fundacional de la literatura de ciencia ficción peruana. Tiene una historia interesante que debió tener más rebote cuando fue publicada, pero creo que ya está reivindicado.

Pienso en Alexis Iparraguirre en la literatura de ciencia ficción en el Perú...

Alexis trabaja hace muchos años la ciencia ficción. Veo a otros escritores que, también, están incursionando en este género. Han dejado de lado la literatura urbana por un un momento. Me parece interesante que se haya abierto este espacio. La literatura fantástica ya no es de revista barata para pasar el rato, sino que puede buscar más cosas. Es parte de la expresión artística literaria.

¿Qué estás escribiendo?

Por ahora estoy avanzando la tesis de la maestría. Me chocó la cuarentena emocionalmente. Hubo demasiados cambios. Los primeros meses fueron muy difíciles, pero cuando asumí las circunstancias en la que estamos, me sentí mucho mejor. Esta es nuestra nueva vida ahora. Yo escribo algo partiendo de una idea. No escribo acerca de cosas que me pasan sino que me hacen sentir algo de alguna forma. A veces puedo estar jugando un videojuego, leyendo un libro o viendo una película, y se me activa algo en la cabeza y me encierro a escribir.

MÁS DATOS

Carlos de la Torre Paredes acaba de publicar En el hampa en Kindle Amazon. La novela se trata sobre dos amigos que se encuentran en un bar para conversar sobre el pasado, las malas decisiones, y la posibilidad de escribir la historia de crimen y desenfreno que ha sido la vida de uno de ellos. Puedes adquirirla, AQUÍ.