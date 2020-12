NO SE ENDIOSA A NADIE. Carlos Ezeta, el joven que se hizo conocido por tirarle un puñete al congresista Ricardo Burga, se convirtió rápidamente en una personalidad del internet. Sin embargo, esa fama la habría usado para acosar chicas.

La joven que se identifica con el usuario @thirdeyexxx en Twitter hizo capturas de los mensajes que le envía Carlos Ezeta en su cuenta de Instagram. “Así es Carlos Ezeta Gómez ( el que le metió el puñete a Burga) acosándome por Instagram. No quiero imaginar a cuantas más les hace lo mismo y pueden caer, acosador. Tiene mi repudio total. Ahí pruebas para los que no me creen”, escribe.

La joven adjunta las imágenes donde se observa que Carlos Ezeta le escribe que le quiere hacer el amor siete veces. Ella no le responde y él continúa hostigándola con sus mensajes bastante subidos de tono. Tras la denuncia, los seguidores de Carlos Ezeta han empezado a insultarla.

Al respecto, Carlos Ezeta reconoció que los mensajes son reales, sin embargo, minimiza el acoso y afirma que se trata de una conversación privada entre dos adultos. Además, indica que se siente una víctima de acusaciones maliciosas.

OE QUE FUE CON EL HUEVONAZO DE CARLOS EZETA pic.twitter.com/KZCT5Akznn — Sadmanta (@sanalbites) December 5, 2020

Carlos Ezeta denunciado por acoso

Carlos Ezeta denunciado por acoso

Carlos Ezeta se defiende

Carlos Ezeta Gómez pidió disculpas por meterle un puñetazo a congresista TROME (Video: América TV)