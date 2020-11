Carlos Ezeta Gómez, quien saltó a la palestra mediática por ser el autor del puñetazo que le propinó al congresista Ricardo Burga tras la vacancia, se mostró muy arrepentido de su accionar y le ofreció disculpas al parlamentario.

“Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y quisiera pedir disculpas al congresista porque mi acción no estuvo bien”, señaló el joven de 24 años, según América Noticias

“Sentí un impulso y le propiné un golpe en la cara al señor congresista. Fue un impulso generado por la indignación, por los hechos políticos que suceden en el país. No estaba premeditado”, agregó Carlos Ezeta Gómez durante su detención en la comisaría de San Andrés.

Asimismo, según los policías, el joven reveló que ingresó sin autorización al Congreso y tras escuchar las declaraciones de Ricardo Burga "sintió un impulso de medio segundo y le propinó un golpe de puño”.

Carlos Ezeta Gómez pidió disculpas por meterle un puñetazo a congresista TROME (Video: América TV)

NO PRESENTARÁ CARGOS

En breves declaraciones a la prensa, el congresista Ricardo Burga confirmó que no presentará cargos contra su agresor, Carlos Ezeta Gómez, quien ayer le propinó un puñetazo tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

El vocero de Acción Popular señaló que no guarda rencores y precisó que le gustaría conversar con los padres del joven para conocer qué fue lo que le motivó para que lo agrediera de esa forma.

“Tuve que tomarme una tomografía. Tuve un desvanecimiento anoche, tengo una abertura producto del golpe. En mi familia siempre me han enseñado a no guardar rencores ni odios. Me gustaría hablar con los padres del chico para ver que ha motiva esta actitud agresiva que se rechaza y creo que es un mal mensaje a la juventud. Creo que este chico ha sido inducido por alguien, ha sido mandado por alguien”, precisó.

Joven le da puñetazo a congresista de Acción Popular Ricardo Burga (VIDEO: América Tv)