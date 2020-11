Las imágenes del joven que agredió al congresista Ricardo Burga, tras la vacancia de Martín Vizcarra, se viralizaron rápidamente en redes sociales. Se trata de Carlos Ezeta Gómez, quien ingreso al Congreso de la República y le propinó un puñetazo al vocero de acción Popular.

Rápidamente, usuarios en redes sociales lo catalogaron como ‘héroe’ y fue protagonista de miles de memes, pues manifestaban que su accionar representaba la indignación de muchos peruanos que se encontraban en desacuerdo a lo sucedido en el Congreso.

Al conocerse su identidad, rápidamente el joven ganó miles de seguidores en Instagram. Actualmente supera los 300 mil followers en dicha plataforma en la que recibe infinidad de 'likes’ y comentarios de ‘felicitación’.

Tras la agresión, Carlos Ezeta Gómez fue trasladado a la comisaría de San Andrés donde permanece detenido. Su abogado ,manifestó que el joven podría afrontar una pena que oscila entre los cuatro y seis años de prisión pues sería procesado por violencia y resistencia a la autoridad.

Janeth Gómez, madre de Carlos Ezeta, dijo que su hijo no es una persona violenta. “Por favor, perdonen a mi hijo, le pido perdón a nombre mío y de mi hijo. Él está arrepentido, yo he hablado con él, su abogado también. Sí actuó mal pero se dejó llevar, la indignación, no sé. Yo sé que está mal pero él no es así, no sé realmente por qué ha actuado así”, dijo la mujer para 90 Matinal.

Según Gómez, su hijo no tiene estudios formales pero trabaja hace muchos años en publicidad. En ese sentido, comentó que no tiene carnet de prensa, como se especuló anoche para explicar cómo logró pasar la valla exclusiva para los periodistas.

