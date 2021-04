Alma de comando. Carlos Enrique Felipa Córdova ha sido Capitán del Ejército Peruano, es medallista de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y tiene una nueva meta: clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Felipa es un valiente guerrero. En el 2010, una emboscada terrorista en el VRAEM ‘le voló’ la pierna izquierda, pero con coraje y mucho esfuerzo se repuso. Soportó cirugías y logró conseguir y adaptarse a una prótesis mecánica y electrónica, por lo que también lo llaman el ‘hombre biónico’.

Ha corrido en competencias y en el 2013, con apoyo de la Escuela de Paracaidistas del Ejército, logró saltar desde 15 mil pies de altura, con su ‘pierna biónica’.

“Fue un reencuentro con mi esencia de soldado. Hice saltos por instrucción en operaciones, pero tras el atentado lo tuve que dejar. Esa primera vez que lo hago amputado, con mi prótesis. Ha sido emocionante sentir la adrenalina”, contó el exmilitar a Trome, cuando lo entrevistamos tras su salto desde avión Antonov y un helicóptero en el 2013.

Carlos Felipa, el exmilitar y medallista peruano de 'Lima 2019', busca clasificar a las Olimpiadas de Tokio 2020. (Trome / Lima 2019/ Carlos Felipa)

ENTRENA DURO

“Estuve al borde de la muerte (por el atentado) luchando por conseguir la paz para el país”, recordó. Y aunque tuvo que dejar los campos de batalla, Carlos Felipa sigue luchando por el Perú, ahora con deporte de alto rendimiento como el lanzamiento de bala, con el cual logró medalla de plata para nuestro país en los Parapanamericanos Lima 2019.

Felipa es un atleta y busca perfeccionarse en la disciplina de lanzamiento de bala. Para eso entrena en el Estadio Atlético de Villa Deportiva Nacional (VIDENA), recinto administrado por el Proyecto Legado. Su participación en torneos de trascendencia internacional, pueden darle puntos para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

“Quiero participar de un Grand Prix en París y otro en Suiza. Estoy cerca de obtener la marca clasificatoria”, comentó Felipa, quien es padre de familia.

NO SE RINDAN

Como a muchos peruanos, la pandemia también ha golpeado duro a este exmilitar, al punto que perdió a su padre debido a la Covid-19, pero sigue con el ánimo en alto.

“He superado situaciones muy duras, pero me motiva escuchar que soy un elemento moral para muchos. Siempre el camino a una meta tiene obstáculos y algunos tropiezos, pero no desistan de llegar a su objetivo, sigan, no se rindan”, dijo Carlos Felipa a Trome.

Y su esposa Natalia añadió: “este gran hombre me enseñó que siempre hay un mañana mejor. Cumple sus metas y estoy orgullosa de él”. (Isabel Medina)

La antorcha fue llevada por Carlos Felipa, quien nos representará en lanzamiento de bala.

Carlos Felipa, capitán en retiro y paraatleta medallista en Lima 2019. (Foto: Carlos Felipa).

SEPA QUE:

*Su papá fue judoca, su esposa e hijos también practican deporte.

*Entrena, dicta conferencias de coaching y tiene entre sus premios medallas de oro de Paraolimpiadas Militares en Corea del Sur.

*Sostiene que “la única discapacidad es el miedo”.

