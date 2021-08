Carlos Alfonso Garay Romero (30), un empresario promotor que tiene fotos con los seleccionados nacionales de fútbol Edison Flores y Luis Advíncula y que en tiempos de pandemia se hizo conocido por realizar ‘privaditos’, en uno de los cuales estuvo Shirley Arica, fue asesinado por sicarios que lo interceptaron cuando conducía un auto, en Cercado de Lima. Una deuda de 300 mil soles podría ser el móvil.

Él no fue la única víctima. En el mismo carro, en el asiento posterior, también estaba su amigo Miguel Andrés Vergara Rodríguez (37), cariñosamente llamado ‘Palito’, quien murió mientras que resultó herido el copiloto Juan Carlos Caqui Almendrades (41), bautizado en el mundo artístico como el ‘manager de Chollywood’ pues representa a artistas.

Una parte del vehículo terminó con seis orificios de bala. | Foto: Gonzalo Córdova

Los tres amigos retornaban del aeropuerto ‘Jorge Chávez’ del Callao. Se desplazaban en un Kia, Río, blanco, de placa BFL-262, por la calle Teniente Arístides del Carpio cuando un carro negro le cerró el paso al llegar a la calle Mariano Arredondo, urbanización Los Cipreses.

Una cámara de seguridad grabó el hecho a las 11:34 de la noche.

SHIRLEY ARICA: Se despide de su amigo en redes sociales

En las imágenes se ve que los pistoleros, uno de los cuales ya estaba en el lugar, atacaron por ambos lados. Uno lo hizo por la ventana del chofer que estaba abierta y otro por el asiento posterior del copiloto (seis veces).

En 10 segundos hicieron 14 disparos, según el parte policial. Garay y Vergara murieron en sus sitios. El carro, que tenía la música a volumen, se subió a la vereda y se detuvo. Los asesinos huyeron en el auto que llegaron. Uno de ellos lo hizo colgado de la puerta. Por poco y se cae a la pista pues el coche no bajaba su velocidad.

Caqui Almendrades se salvó de milagro

En el vehículo, la Policía encontró maletas y mochilas con ropa, zapatillas y golosinas.

Caqui se salvó de morir. Una bala le cayó entre la cabeza y el cuello, pero no hizo mayor daño. Fue llevado a un hospital y luego, a pedido de sus familiares, a una clínica particular, donde el galeno que lo atendió dijo que la herida era superficial y no provocaría daño alguno así que fue dado de alta a las horas.

Ya en la mañana, Caqui acudió a la comisaría de Unidad Vecinal número 3 para recoger un certificado policial a fin de poder dirigirse al Instituto de Medicinal Legal. Luego acudió a la escena del crimen con los policías de Homicidios para narrar lo sucedido.

En junio, Garay fue intervenido por hacer ‘privaditos’ en azoteas de edificios. Uno, incluso, fue en un sótano. ¿Sabes quién soy yo? fue lo que dijo a los policías. Allí estaba Shirley Arica. Con ella, el año pasado, viajó a Máncora cuando se destapó el triángulo sentimental de la ‘chica realidad’ con Jossmery Toledo y Jean Deza. La modelo, hoy en Turquía en un reality de amor, lo despidió en su Instagram con un extenso mensaje que empezaba “siempre vas a estar en mi corazón”.

Carlos Garay: Los últimos instantes con vida del amigo de Shirley antes de ser asesinado de 13 balazos

En redes sociales, Garay decía administrar una cevichería y antes una discoteca. Participó de reuniones y cumpleaños de futbolistas. También tenía amistad con Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez. Muchos lo despidieron en su cuenta de Facebook.

Con Luis Advíncula.

Con el 'Orejas' Flores

Según la Policía, también tenía deudas con varias personas.

De Vergara se supo que hace años fue condenado por el presunto delito contra el orden financiero y monetario.

En tanto, en el 2016, Caqui Almendrades fue intervenido acusado de estafar a personas con el cuento del paquete turístico adquirido con tarjetas clonadas. Días después fue liberado y aseguró ser inocente.

Los deudos evitaron declarar sobre lo acontecido.

Momento en que auto de los sicarios interceptó a los tres amigos. | Reproducción de vídeo

Momento en que auto de los sicarios interceptó a los tres amigos. | Reproducción de vídeo

Momento en el que uno de los sicarios huye colgado del auto. | Reproducción de vídeo

