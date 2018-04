Carlos Hualpa pidió perdón a su madre durante audiencia y aceptará 'castigo' que presos podrían darle

Carlos Hualpa Vacas, quien confesó haber prendido fuego a Eyvi Ágreda en un bus, no pudo contener las lágrimas durante la audiencia en la que se le dio 9 meses de prisión preventiva. El sujeto, que según su perfil psicológico es una persona agresiva, le pidió perdón a su mamá por los malos momentos que ahora la está haciendo pasar.



"Solo quisiera decirle a mi madre que la quiero mucho. Lamento que esté pasando en este momento porque ella también está mal. En verdad quisiera verla para pedirle perdón. Le he ocasionado un daño a toda mi familia", indicó Carlos Hualpa.

De igual manera, el confeso agresor de Eyvi Ágreda sostuvo que aceptará las represalias que los presos del penal donde estará tomen en su contra. " Yo lo tengo que pagar. Si me quieren quemar en la cárcel, normal que lo hagan, me lo merezco", expresó Carlos Hualpa.



Hay que mencionar que él aceptó los cargos que se le imputan. "No es lo correcto. No hay excusas. Lo hice porque lo quería hacer, pero no estaba en todo mi juicio, estaba nublado. Reaccioné así", refirió. En las siguientes horas, Carlos Hualpa sería derivado a un centro penitenciario donde permanecerá el lapso señalado.