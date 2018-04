Carlos Hualpa, agresor confeso de Eyvi Ágreda, se estaría asustado por la posibilidad de ser quemado vivo

Ante la amenaza de los reclusos de quemarlo vivo, Carlos Javier Hualpa Vacas (36) está asustado y, según los custodios, no durmió tranquilo los días que pasó en la carceleta de Palacio de Justicia.

Hoy sería trasladado al penal de Ancón 1 (Piedras Gordas), para cumplir 9 meses de prisión preventiva por quemar en un bus a Eyvi Ágreda Marchena (22).



“Me han dicho que en el penal los presos me quieren quemar y me lo merezco”, dijo durante el proceso. Sin embargo, se supo que en la carceleta se mostró con miedo y no puede ni dormir por la amenaza.



“Un familiar le trajo comida y cuando fuimos a dársela, se negaba a moverse de un rincón de la carceleta. Le exigimos que camine para recibir su alimento. Se muestra muy asustado y preguntó cómo es el penal donde va a ir, ya que teme que lo quemen vivo”, contó un agente.



Hoy Carlos Hualpa debe ser trasladado al penal de Piedras Gordas, pero no se descarta que puedan cambiar su destino, ante el riesgo de que sea atacado por otros presos. “Las autoridades han señalado que tomarán medidas para proteger su vida”, indicó una fuente.

Carlos Hualpa Vacas rompe en llanto en audiencia de prisión preventiva en su contra

CON RESPIRADOR

El médico Elmer Perea, de la Unidad de Quemados del hospital Guillermo Almenara, indicó que Eyvi Ágreda, quien sigue inconsciente, fue operada tres veces para salvarle la vida.



“Está estable y con respiración asistida. Mañana (hoy) será sometida a una cuarta intervención y le injertaremos piel de cerdo. Pedimos a la ciudadanía la donación de sangre de tipo universal O positivo para Eyvi”, explicó el galeno.