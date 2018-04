Con total sangre fría, lleno de odio y rencor; así se mostró Carlos Hualpa Vacas cuando decidió acogerse a la confesión sincera y relatar paso a paso cómo llevó a cabo el más macabro de sus planes en contra de Eyvi Ágreda de solo 22 años, una joven cuyo rechazo hacia su acosador solo provocó incrementar sus deseos de venganza. Tenía solo un objetivo: "quemarle la cara porque ella se aprovechaba de eso".



"Solamente quería dañarle su cara porque yo sé que ella sacaba provecho de eso. Prenderle su cara, pero el carro se movió y vi que se esparció no sé dónde y reaccioné. Yo dije, si ya lo hice, entonces hay que terminar esto. Agarré el encendedor y no se prendía, entonces agarré el fósforo. Mi mente ya estaba nublada, no sabía si estaba haciendo mal, lo prendí y me bajé", declaró con total sangre fría Carlos Hualpa.



Carlos Hualpa Vacas manifestó desde el inicio que decidió idear el plan para vengarse desde hace un mes atrás porque "me desilusionó porque era un poco mentirosa. Yo la llamé por teléfono para saludarla por el Día de la Mujer, pero no me contestó. Entro al whatsapp y la encuentro en línea. Una persona que no te contesta y está en línea, molesta, incomoda".



En otro momento dijo con total naturalidad que decidió atacar a Eyvi Ágreda porque "alguien tenía que ponerle un alto. Alguien tenía que decirle la humildad que necesita, porque ella se sentía la última pepa del monte".

PLANIFICÓ ATAQUE HACE UN MES



Además, Carlos Hualpa Vacas contó que compró la gasolina en un grifo cerca a su casa y lo puso en una botella de yogurt.



"Ella tenía el ego tan elevado que a veces presumía, entonces yo quería acabar con eso porque yo sabía que a mí nomás no me había hecho eso, sino que a otros también", agregó Carlos Hualpa Vacas tratando de dejar mal a su víctima.



Asimismo, manifestó que el día del trágico hecho él llegó al carro y vio a Eyvi Ágreda que sube al micro. "Ella se sentó adelante y yo pasé, me senté, abrí mi mochila y saqué la botella. Lo pienso bastante antes de hacerlo".



En otro momento, Carlos Hualpa Vacas negó que él y Eyvi Ágreda hayan tenido alguna relación sentimental. "No me daba razones para poder estar, pero ella sabía muy bien que yo sí quería, porque las mujeres no son tontas".