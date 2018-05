Pánico, desesperación y caos. Momentos de terror fueron los que se vivieron al interior de un bus luego de que Carlos Javier Hualpa Vacas le prendiera fuego a la joven Eyvi Ágreda. Los hechos sucedieron hace una semana pero más imágenes salen a luz y reflejan la magnitud del siniestro ataque.

Latina mostró imágenes exclusivas que muestran el preciso instante en el que el desequilibrado sujeto prende fuego a la joven estudiante de Administración.

Una intensa llama al interior del bus, gente corriendo y el tránsito paralizado son parte del panorama que muestran las imágenes que captó una cámara de seguridad cercana.

En el ataque, Eyvi Liset Agreda resultó con el 60% del cuerpo con quemaduras y otras 10 personas resultaron con heridas de consideración.

El fin de semana pasado, el Juzgado de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva para Carlos Javier Hualpa Vacas como presunto autor de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, lesiones graves y contra la seguridad pública.

El acusado no apeló la medida de 9 meses de prisión preventiva. "Lo que he hecho tengo que pagarlo, me lo merezco y si me tienen que quemar en la cárcel que lo hagan porque me lo merezco y pido disculpas a las personas que estuvieron en el bus. No quería hacerles daño", dijo el agresor durante audiencia.



Mientras, Eyvi Liset Agreda se recupera de cuarta operación en la que se ha intentado la reconstrucción de su tórax.