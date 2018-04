Carlos Javier Hualpa Vacas, acusado de prender fuego a Eyvi Ágreda, niega ser el autor del macabro ataque

Lo niega todo. Carlos Javier Hualpa Vacas, acusado de haber prendido fuego a Eyvi Ágreda (22) , al interior de un bus en Miraflores , brindó sus primeras declaraciones a las autoridades, en ellas, descartó que haya cometido dicho ataque.

Según Carlos Javier Hualpa Vacas, Eyvi Ágreda lo acusó de haberla seguido usando una capucha, tal como lucía el sujeto que la atacó con gasolina y fuego en un bus de transporte público en Miraflores.

En otros videos de su interrogatorio, Hualpa Vacas descarta que él haya sido el autor de este atentado contra la joven cajamarquina que ahora tiene quemaduras en el 60 % de su cuerpo.

"Ayer estaba con pantalón celeste, polo negro y una mochila. No tenía casaca No tenía nada. Solo tenía mi celular. Siempre cuando yo viajo me gusta filmar. Yo tengo un montón de videos en mi celular", dijo frente a las autoridades.

Momentos antes, Carlos Javier Hualpa Vacas no pudo explicar que fue lo que provocó las quemaduras en su brazo izquierdo, que fueron uno de los indicios para dar con su rápida captura.

"Le estoy diciendo que me he quemado en la casa cuando me enteré de la noticia con el celular (...) mi amigo me llama y me dice que Agreda se ha quemado", señaló.