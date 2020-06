PIERDE LOS PAPELES. Carlos Enrique Joo Luck expresó su molestia en entrevista con periodista de Perú21 al hablar del tema de la intervención estatal en clínicas que no llegan a un acuerdo con el gobierno sobre tarifa social.

El vocero de la Asociación de Clínicas Particulares expresó que el Seguro Integral de Salud todavía le debe dinero a las clínicas privadas. “No voy a dar una opinión, voy a dar una evidencia, antes de la epidemia del COVID nos debía por lo menos 39 millones por casos de emergencia, ya nos deben esa cantidad desde el año 2017, me preguntó cómo pago yo mi planilla si brindo servicios que finalmente no cobró”, expresó Carlos Enrique Joo Luck.

Además, Carlos Enrique Joo Luck se exasperó y precisó que el sistema público de salud no podría gestionar bien el servicio en clínicas. “Con todo respeto y usted felizmente es testigo de excepción, ve cómo están los hospitales, no hay reactivos, no hay medicinas no hay nada, yo me pregunto si no pueden manejar bien sus hospitales cómo pueden manejar bien sus clínicas, el estatismo no tiene razón de ser”, indicó en la mencionada entrevista.

Usuarios en redes sociales mostraron su incomodidad con el tono de voz de Carlos Enrique Joo Luck y lo tildaron de prepotente. “No pueden con sus hospitales menos con las clínicas”. Habla Carlos Joo, vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú. No es difícil imaginar que este médico usa la misma prepotencia con sus pacientes”, escribió el periodista Oscar Castilla.

El representante de la asociación de clínicas privadas se pronunció en contra de la medida

