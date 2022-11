Se fue el gabinete del controversial Aníbal Torres. Llega el de la investigada por la fiscalía, Bettsy Chávez. El gobierno del presidente Castillo sigue a la deriva, pero provocando al Congreso y, en una eventualidad, hasta lo podría cerrar. La crisis política se agudiza. Por tal motivo, Trome conversó con el destacado periodista Carlos Paredes, director del dominical de Willax TV, ‘Contracorriente’, quien va al frente.

TE VA A INTERESAR: MULTITUDINARIA MARCHA POR EL DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTA LA MUJER

Carlos, el nombramiento como premier de Betssy Chávez, ¿es una provocación al Congreso? ¿Qué se pretende?

Yo creo que sí. Se pretende disolver el Congreso porque han puesto a una persona que nos debe explicaciones en todo: en honestidad, en aptitud para ser ministra...

Incluso, ella está investigada por la Fiscalía por dar trabajo a los familiares de su pareja.

Sí, además lo negó mintiendo flagrantemente. Solo esa mentira la descalifica.

La situación está muy polarizada, a tu criterio ¿qué debe hacer el Congreso?

Yo creo que el Congreso debe activar la suspensión del presidente o la vacancia directamente.

Carlos Paredes, periodista peruano, conversó con Trome.

La suspensión, pero se necesitan 66 votos…

Sí, yo creo que la suspensión es un camino rápido y tendríamos que tener una transición constitucional con Dina Boluarte para que ella convoque a elecciones generales.

‘NIÑOS, NIÑAS Y NIÑES’

Con tantos Niños queda claro que a los 87 para la vacancia no se llegará e incluso dudo que hasta para la suspensión. ¿Es así?

No, yo creo que hay Niños, Niñas y Niñes de todos los partidos, incluido Fuerza Popular, y yo diría Renovación Popular también.

¿'Niños’ en el fujimorismo?

Sí, hay unos encuentros bastante raros de por lo menos dos congresistas fujimoristas. Yo creo que la oposición debe cumplir con su papel: control político sin coqueteos y sin estos acercamientos que son sospechosos.

Estás hablando de las posibles salidas de esta crisis, ¿y el adelanto de elecciones?

Mira, tomaría meses, pero no es una posibilidad que descarto porque, además, gran parte de los peruanos queremos que se vayan todos porque el Congreso tampoco está a la altura.

JOSÉ WILLIAMS

¿Qué piensas del presidente del Legislativo, el general José Williams?

Creo que es un buen militar, pero le falta olfato político y debería asesorarse bien con políticos de más experiencia.

Tú dijiste en una entrevista pasada que Castillo no iba a renunciar porque terminaría en la cárcel. ¿Te reafirmas?

Por supuesto, el presidente Castillo solamente se está defendiendo de las graves acusaciones porque sabe que al día siguiente de dejar de ser presidente va preso.

Paredes 'no cree que las Fuerzas Armadas se presten a la farsa de Castillo'. (Foto: Jesús Saucedo/ Gec)

La Fiscalía denuncia al presidente como líder de una presunta organización criminal. Explícale al pueblo, ¿qué significa eso?

Que es el jefe de una banda que ha llegado para repartirse el presupuesto público como si fuese un botín. Así de grosero.

Algunos analistas dicen que hay un plan para tomar por asalto el Parlamento y disolverlo. ¿Cómo crees que reaccionarán las Fuerzas Armadas?

Creo que las Fuerzas Armadas peruanas ya aprendieron la lección. Recuerda que todavía sigue preso el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos que apoyó a la dictadura de Fujimori. Son más profesionales y no creo que se presten a una farsa antidemocrática como la que pretende hacer Castillo.

¿Temes que se produzca un escenario violento?

Mira, si no tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas creo que ellas van a salir a controlar a la población y gran parte de los peruanos queremos que se vaya este régimen y también que se vaya este Congreso. Así que vamos a apoyar una salida democrática constitucional.

ANTAURO HUMALA

Se está denunciando que Castillo y Bermejo están formando milicias con Antauro Humala. ¿Qué tan peligroso ves eso?

Peligrosísimo, queda claro que dieron libertad irregularmente a Antauro Humala para que haga lo que está haciendo, yendo por todo el interior del país azuzando a los peruanos más decepcionados y, yo diría, olvidados.

Omar Chehade sostiene que Castillo ya cruzó la línea y se alista para dar un golpe de Estado. ¿Coincides?

Sí, yo creo que ya pasó la línea, prueba de ello es esta interpretación que ha hecho al estilo Vizcarra. Ya no dice que es negación fáctica, pero sí que es un rehusamiento expreso, que es más de lo mismo.

DEMOCRACIA EN PELIGRO

Hay mucha gente que toma las cosas de manera indiferente y dice que no va a pasar nada. ¿Está en peligro la democracia en el país?

Sí está en peligro, no solo por el gobierno y el Congreso que no están haciendo su trabajo, está en peligro porque la mayoría de los peruanos, lo digo en autocrítica, no estamos reaccionando, es decir, los peruanos ahora ya hemos perdido nuestra capacidad de indignación.

En la campaña de la segunda vuelta alertaste del peligro que significaba Castillo y Cerrón. Un año y medio después, ¿cuál es tu reflexión?

Que estaba cantado. ‘Los Dinámicos del Centro’ en el poder iban a hacer lo que están haciendo, robar y robar, y el presidente Castillo no estaba preparado para ser ni siquiera maestro rural, con el respeto que yo le tengo a los maestros. Castillo no estaba preparado ni para robar, por eso es que se le ha descubierto tan fácilmente.

Imperdible entrevista con Carlos Paredes. (Foto: Jesús Saucedo/ Gec)

¿Por qué crees que Dina Boluarte salta del barco?

Creo que esa renuncia, además de las discrepancias abiertas que tiene con Bettsy Chávez, puede ser una clarinada de que quiere jugar su propio partido.

Es decir, ¿Dina pretende ser presidenta?

Si se suspende al presidente o se le vaca, la transición constitucional, mientras ella no sea procesada constitucionalmente, es que asuma la presidencia.

En caso de que el Congreso suspenda a Castillo tendría que asumir Dina Boluarte. ¿Ves sostenible ese escenario político?

No para cumplir el mandato. Sí puede ser un gobierno de transición siempre y cuando haga un gabinete de ancha base con ministros profesionales, capacitados y piensen en el país, no en sus intereses ni personales ni de partido.

Insisto, pero Dina no creo que quiera hacer un gobierno de transición, sino quedarse en el poder hasta el 2026…

Es insostenible. Primero porque no tendría la legitimidad, gran parte de los peruanos no estaríamos de acuerdo, y segundo porque políticamente no tendría las herramientas para llegar al 2026.

VLADIMIR CERRÓN

Tú eres de Huancayo y conoces bien a Cerrón, ¿aún crees que tiene mucha influencia en Castillo?

Yo creo que sí tiene influencia en el gobierno. Hoy tiene dos ministerios más. Le han dado el de Cultura con Silvana Robles y una militante de Perú Libre también ha asumido el Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). Es decir, ya tiene tres ministerios y acaba de sortear a la justicia. Un juez, el señor Juan Pillaca, no ha tenido la entereza de darle prisión preventiva como se lo merecía.

Hay innumerables denuncias de corrupción contra el presidente y su entorno. ¿Por qué crees que la calle no reacciona?

Porque hemos perdido la capacidad de indignación y porque yo creo que no estamos viendo el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Si esto sigue así lo poco que hemos avanzado en 20 años lo vamos a destruir en brevísimo tiempo, en uno o dos años vamos a ser un país inviable.

¿Qué crees que va a pasar en las próximas semanas en el Perú?

Yo creo que es un terreno impredecible. Puede pasar cualquier cosa. Lo que me queda claro es que el Ejecutivo quiere disolver el Congreso. Vamos a ver cómo reacciona el Congreso y qué dice el Tribunal Constitucional porque le van a poner una contienda de competencia ahora.

Gracias Carlos…

Gracias a ti, Oscar.

MÁS INFORMACIÓN: