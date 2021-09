POR: ÓSCAR TORRES

El caos gubernamental se agudizó esta semana. El presidente Pedro Castillo, durante su gira por México y Estados Unidos, se reúne con el dictador Nicolás Maduro, el premier Guido Bellido desautoriza al vicecanciller, la bancada de Perú Libre presenta un proyecto de ley sobre control de los medios de comunicación. Colegas agredidos, acosados y perseguidos. Por ello, Trome conversó con el periodista de investigación Carlos Paredes, quien desde algún lugar secreto nos da esta reveladora entrevista. El autor de ‘El perfil del lagarto’ no se calla nada.

Carlos, ¿por qué solo se te ve por redes sociales?, ¿has recibido amenazas?

Sí, he recibido amenazas a lo largo de mi carrera, muchísimas, tengo 31 años de periodista y no me sorprende también recibir amenazas de Perú Libre y del señor Vladimir Cerrón. Sí las he recibido, incluso he sido agredido en la ciudad de Huancayo como ha quedado registrado, pero creo que es parte de la desesperación de ellos para amedrentar a la prensa y distraernos de nuestro objetivo principal que es hacer periodismo de investigación.

¿Piensas salir del país como Beto Ortiz?, ¿asilarte?

No, no está en mis planes asilarme ni mucho menos salir de mi país. Estoy trabajando un proyecto a mediano plazo, por eso estoy fuera de Lima. Pronto voy a presentar los resultados de mi investigación sobre Perú Libre y el señor Cerrón en un formato de libro. Yo considero que hoy es cuando tenemos que hacer la pelea dentro.

Carlos Paredes, periodista, conversó con Trome

‘LOS DINÁMICOS’

Investigaste a Vladimir Cerrón y ‘Los Dinámicos del Centro’, ¿a qué conclusión llegaste y cómo los calificarías?

Yo creo que es una organización criminal que se ha enquistado en la política, primero regional hace 12, 15 años. Lo que han hecho es desviar fondos públicos para financiar su proyecto marxista, leninista, pensamiento mariateguista que llaman ellos, que no es otra cosa que instaurar en el Perú una dictadura comunista aboliendo todas las libertades, y para eso han hecho uso de los recursos públicos y también extorsionando, por ejemplo, a los usuarios de los brevetes a quienes cobraban cifras extraordinarias.

Cerrón es el ideólogo y creador de Perú Libre, el partido de gobierno. ¿Por qué crees que tiene tanto poder sobre el presidente Castillo?

Primero porque financió su campaña; segundo, él es hacedor del plan de gobierno y de toda la estructura partidaria de Perú Libre que sostiene por ahora precariamente a este gobierno. Yo creo que le debe saber quizás también algunos secretos y eso lo tiene eventualmente como un holograma con sombrero, rehén de Cerrón.

Hay graves denuncias contra Cerrón. ¿Crees que terminará preso?

Yo creo que si en el Perú hay justicia y hay un Ministerio Público diligente, el señor Cerrón tiene que terminar donde terminan los que han violado la ley y el señor la ha violado sistemáticamente.

Según diversos analistas, cada vez es más notorio que Castillo no lidera, no gobierna. ¿Qué opinas?

Coincido y lo han demostrado las actas del Consejo de Ministros al que el presidente Castillo está asistiendo como observador de lo que pasa en su propio gobierno. Él cree que todavía está en campaña con un discurso disociador. Necesitamos que tome la dirección del gobierno, que asuma el liderazgo y tome decisiones de gobernabilidad... No lo estamos viendo en ese papel.

Lo que decías, se ha revelado que a través de las actas de las sesiones del Consejo de Ministros, el presidente ni siquiera habla. ¿Qué crees que está pasando?

Yo creo que el presidente cree que ha sido elegido para estar de observador y eso es lo que no queremos los peruanos. Queremos que haga gestión pública, que solucione los problemas álgidos, sobre todo de los más pobres.

¿Por ejemplo?

Los productos de primera necesidad han subido muchísimo desde que entró él a Palacio de Gobierno... los alimentos. Tiene que dedicarse a eso, a generar empleo, a generar inversión para que este país siga avanzando, pero nada de eso se ve. Lo único que se ve es que el señor no habla, no opina y otros están tomando decisiones por él.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Por otro lado, se avanza muy rápido, sobre todo en provincias, con las firmas para la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que buscan con eso?

Es el plan original de Cerrón que está dispuesto llevar a cabo a como dé lugar. Lo que buscan es instaurar una dictadura comunista en el Perú, en nombre de una supuesta revolución, en nombre de los marginados, pero al final lo que quieren es tener el poder absoluto, como lo tiene Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o los hermanos Castro en Cuba. Cerrón quiere ser el soberano del Perú, asumiendo poderes absolutos, enriqueciéndose y corrompiéndose absolutamente como hacen todas las dictaduras.

Hay voces que piden vacancia presidencial por incapacidad, ¿te sumas a ellas?

Yo creo que el Congreso tiene que hacer una revisión exhaustiva de lo que está pasando. Ya pasaron dos meses. La ingobernabilidad en el Perú se ha agudizado y tenemos que tomar medidas muy drásticas. Si pasara por eso la vacancia por incapacidad moral, yo creo que está en los cánones de la democracia, está en los cánones de lo que dice la Constitución y no tendría por qué considerarse raro o ilegal.

Carlos Paredes cree que el gobierno está avanzando en la dirección original de Vladimir Cerrón (Fotos: GEC)

GUIDO BELLIDO

¿Por qué crees que Castillo mantiene a Bellido pese a todas las denuncias que hay contra él?

Por presión de Cerrón y porque todavía no puede emanciparse de él.

¿Qué significado tiene para ti esa reunión secreta entre Castillo y Maduro?

Me parece que no solamente ha habido una reunión secreta entre Castillo y Maduro en México, sino también entre Castillo y el dictador cubano Díaz-Canel. Lo que está haciendo Cerrón es tratando de que estos dictadores más experimentados le transfieran cierto ‘know how’ (conocimiento), es decir, cómo hacer las cosas para convertir el Perú en una dictadura similar a la que tienen ellos.

¿Confías en que este gobierno se va a moderar o avanzará más hacia un Estado totalitario?

Yo creo que están avanzando en la dirección original de Cerrón y lo que ellos siempre han dicho y lo han dicho abiertamente en campaña, por eso me sorprende que los peruanos les hayan creído; es que iban a poner en práctica ese plan de gobierno, ese mamotreto de 175 hojas que es la receta para llevarnos a una dictadura lo están poniendo en práctica. En eso son coherentes.

¿Crees que la oposición en el Congreso está actuando bien?

Creo que no. Está dividida, están pensando en sus intereses personales, particulares, partidarios, y no están pensando en el país. Hoy son el único dique para detener el avance del comunismo y no están asumiendo su responsabilidad como la historia de hoy reclama.

¿Consideras que la intención del gobierno es cerrar finalmente el Congreso?

No sé si sea su prioridad. Yo creo que su prioridad es hacer a como dé lugar la Asamblea Constituyente para tener poderes absolutos y ahí hacerse un traje a su medida, una Constitución como ellos quieren...

DINI

A muchos les preocupa que hayan copado la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) hasta con gente cercana a Antauro Humala. ¿Hasta qué punto es peligroso?

Peligrosísimo para la democracia porque la Dirección Nacional de Inteligencia administra información estratégica que tiene que alimentar al presidente, pero si la van a utilizar como un arma política para perseguir a la oposición o al periodismo independiente, creo que es gravísimo para la democracia.

¿La libertad de expresión está seriamente amenazada en el Perú?

Yo creo que dentro de sus planes también está acabar con la libertad de prensa porque para ellos una prensa libre, investigadora, fiscalizadora, es una roca en su zapato y lo están empezando a hacer. El proyecto de ley que se ha presentado es una intentona, pero si eso fracasa van a ir por la publicidad estatal, van a ir por una ley de prensa, van a ir por tener sus propios medios con plata de todos los peruanos.

Eso sería un delito...

Como ya se ha anunciado, tienen un canal de televisión que sería la envidia para cualquier inversión privada con plata de todos nosotros. Falta transparencia y creo que los periodistas ahí tenemos que unirnos también para defender la libertad de prensa.

¿Le crees a Castillo cuando en Estados Unidos invita a los empresarios y les da confianza para invertir en el Perú?

No, porque acá dice lo contrario, parece el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Allá es el policía bueno y acá el policía que no sabe, no opina. Hay incoherencia, por lo tanto no le creo.

¿Cuál es la razón de que estén nombrando a tanta gente impresentable en puestos claves del Estado?

Porque Perú Libre tiene gente impresentable y está poniendo lo que tiene porque son fieles a Cerrón simplemente.

Ahora que han incinerado a Abimael Guzmán, ¿qué te parece que haya ministros simpatizantes de Sendero en el gabinete?

Me parece gravísimo porque para la memoria de los peruanos es una ofensa que un senderista de sus años mozos, como el ministro de Trabajo, continúe en el gabinete. En el Perú hay huérfanos, hay viudas, hay mutilados. Ha habido mucho dolor y mucha sangre en los 12 o 15 años que Abimael Guzmán desató la guerra a todos los peruanos. Eso es una afrenta gravísima para la memoria de los peruanos, que un senderista continúe en el gabinete.

¿Qué salida le ves al país para acabar con esta incertidumbre?

Creo que hay varias salidas, pero la más importante es que los ciudadanos no perdamos nuestra capacidad de indignación, nuestra capacidad de defender libertades. Acá no se trata de defender a partidos políticos ni siquiera opciones ideológicas. Se trata de defender libertades fundamentales como la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad económica, la libertad de tránsito, la libertad de vivir en un país que es de todos.

Gracias Carlos...

Muchas gracias Oscar, un abrazo, saludos a todos los lectores de Trome, el diario más popular del Perú.

