Ni la Semana Santa puede calmar las movidas aguas de la política peruana. Estamos viviendo un Vía Crucis. Cada semana surgen nuevas denuncias de corrupción contra el entorno cercano del presidente Pedro Castillo. Por tal motivo, Trome conversó con el destacado periodista de investigación y escritor Carlos Paredes.

Carlos, el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, dice que el presidente Castillo anunciará un gabinete de ancha base. ¿Esa es la solución para la crisis que vivimos?

No, yo creo que no es la solución porque el problema no son los ministros, también lo son, pero el problema principal es el presidente Pedro Castillo.

¿Crees que Barreto está actuando con ingenuidad, por el bien del país, o se siente cercano a Castillo?

Está actuando con mucha ingenuidad, pero es muy cercano a Vladimir Cerrón, con él trabajó, por ejemplo, el tema de Chinalco, en La Oroya.

Diversos analistas sostienen que este gobierno no da para más, ¿compartes ese criterio?

Totalmente, porque en nueve meses ha llevado al Perú al descalabro.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se ha reafirmado en pedir la renuncia de Castillo, pero los oficialistas dicen que no lo va a hacer. ¿Qué opinas?

Creo que no lo va a hacer, primero porque es un sindicalista y va a morir en su ley, y segundo porque el presidente sabe que si renuncia al día siguiente va a tenerse que ver con la justicia directamente.

LARGAS COLAS EN MIGRACIONES

Largas colas en Migraciones por el pasaporte, ollas comunes vacías, atentados contra empresas mineras que el gobierno permite. ¿Qué es lo que están buscando?

Creo que todo esto es producto del desgobierno, de la falta de cuadros preparados para administrar el Estado. Y si nos atenemos al plan de gobierno de Cerrón, lo que estarían buscando es lo que los comunistas llaman la exacerbación de las contradicciones, es decir, que el país explote para luego decir que la única solución es una nueva Constitución.

BETTSY CHÁVEZ

¿Qué te parece que Bettsy Chávez, la ministra de Trabajo, haya autorizado la huelga de controladores aéreos que ha dejado varados a miles de turistas en plena Semana Santa?

Me ratifica que la señora Chávez, además de haberse copiado su tesis del pregrado, es absolutamente poco preparada para ser ministra de Trabajo y lo que está haciendo en vez de resolver los problemas es crearlos.

Algunos opinólogos sostienen que todo este caos es provocado por el propio gobierno y ven la mano del embajador cubano ‘Gallo’ Zamora en todo esto. ¿Piensas lo mismo?

Sí, por supuesto, el ‘Gallo’ Zamora es un coronel de la inteligencia cubana con 50 años de experiencia debilitando democracias, complotando contra ellas, y el régimen de los Castro lo ha enviado a Perú precisamente porque su experiencia y sus mañas hacen falta para el gobierno de Castillo.

Llegando a los 9 meses de gobierno, ¿qué concepto tienes de Castillo?

Creo que es un absoluto irresponsable como político. Nunca estuvo preparado ni siquiera para robar, por eso es que hoy se están descubriendo sus latrocinios cometidos en complicidad con su familia y con su gente de confianza desde el día cero de su gobierno, es decir, antes de que se ciña la banda presidencial.

El presidente prácticamente no da entrevistas. Si lo tuvieras al frente, ¿qué sería lo primero que le preguntarías?

Le diría, presidente, ¿por qué no renuncia de una vez?

El hecho de que Bruno Pacheco y sus sobrinos estén prófugos de la justicia, ¿vincula al presidente en ilícitos penales?

Por supuesto y lo dice la Fiscalía, tanto así que el fiscal interino Pablo Sánchez está evaluando seriamente iniciar investigaciones preliminares porque están los indicios ahí más que suficientes, tanto que un juez ha ordenado detención preventiva contra Pacheco y los dos sobrinos.

¿Qué crees que le han ofrecido a Pacheco para que no cuente la verdad?

Yo creo que protección, impunidad.

Un colaborador eficaz ha revelado a la Fiscalía que se pagó poco más de un millón de soles de coima para favorecer al ‘Consorcio Puente Tarata III’. ¿Para quién crees que era ese dinero?

Para el líder de esta organización que, según el Ministerio Público, es el presidente Castillo.

Tú eres huancaíno, ¿qué significa para ti que en tu tierra haya surgido el primer brote de rechazo hacia este gobierno?

Creo que una esperanza porque si bien es cierto Huancayo es la cuna de Perú Libre y finalmente el partido que llevó a Castillo al gobierno, hoy es el embrión de esa convulsión social que va a terminar sacando del poder a Castillo, estoy convencido.

¿Cómo es percibido Cerrón en Junín?

Como un gobernante absolutamente corrupto que con el cuento de la revolución se ha enriquecido y empoderado.

¿Qué tanto depende Castillo de él?

Muchísimo porque Cerrón tiene los votos para vacarlo. Para empezar, además tiene los secretos de cómo se financió la campaña de Perú Libre, con plata de ‘Los Dinámicos del Centro’, así que lo tiene extorsionado para decirlo de alguna manera.

¿Qué es lo que sostiene a Castillo en el poder en este momento?

Creo que la oposición irresponsable.

¿Qué crees que les han ofrecido a los congresistas llamados ‘Niños’ para actuar como topos en el Congreso y evitar la vacancia?

Obras, pero no para que lleguen esas obras a sus jurisdicciones, a sus pueblos, que sería lo menos grave, sino para que ellos pongan a las empresas constructoras y ganen un porcentaje de eso, o sea, los han corrompido, en pocas palabras los han comprado.

BETO ORTIZ

Primero fue la condena a Beto Ortiz y luego la carta notarial a Rosana Cueva de ‘Panorama’, aparte de otros ataques a la prensa. ¿Qué es lo que están planeando contra los medios de comunicación?

Creo que al gobierno de Perú Libre y del presidente Castillo le incomoda profundamente la prensa independiente, tanto IPYS (Instituto Prensa y Sociedad) como el Consejo de la Prensa Peruana han hecho 24 reportes o alertas de ataques contra la libertad de expresión, el Colegio de Periodistas de Lima también, y del Perú ha tenido pronunciamientos categóricos más de 5 veces en 9 meses. Eso es mucho.

Tu olfato periodístico, ¿qué te dice que va a pasar con el presidente Castillo?

Yo creo que va a terminar en la cárcel porque no solamente ha demostrado en este corto tiempo que no está preparado para gobernar, sino que es irresponsable absolutamente. Yo creo que ha demostrado que es absolutamente corrupto.

Gracias Carlos y ojalá que el Perú logre de una vez por todas la estabilidad política que necesitamos y enrumbar por el camino de la prosperidad…

Gracias a ti, Oscar.

