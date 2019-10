Carlos Tubino supera agresión y se toma una foto con un cono de tránsito | VIDEO

Superó el momento. El excongresista Carlos Tubino posó con un cono de tránsito luego de que fuera agredido con este contundente objeto mientras intentaba ingresar al Congreso de la República, tras su disolución.

Carlos Tubino dio una entrevista al programa 'Encendidos' de RPP donde contó detalles de la agresión que sufrió por parte de la ciudadanía en su paso por el Centro de Lima.

"Fueron muchos conos. Algunos le cayeron a una periodista que estaba a mi lado. Tengo las fotos de las personas que estaban lanzando conos. La Policía debe tomar acción", dijo Carlos Tubino en RPP.

Carlos Tubino: aparece video del preciso instante en el que recibe un cono de transito en la cabeza

Asimismo, Carlos Tubino responsabilizó a la Policía por no haberlo ayudado cuando lo solicitó. "Pedí a la Policía que me deje pasar a un sitio seguro. Yo he tenido que ir a tre puntos diferentes caminando con gente que me gritaba y tiraba cosas", añadió.

Finalmente, Carlos Tubino mencionó que toma con humor los memes y diversas caricaturas que han hecho de él en este periodo que integró el Congreso de la República.

"En los 8 años que tengo en el Congreso, tengo los cuadros de las caricaturas que me han hecho. Yo soy de las personas que tiene correa para eso. Tengo que asumir que estoy en otra situación diferente a la vida naval", puntualizó.