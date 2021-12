Largas colas con aglomeraciones fueron el denominador común en mercados y comercios durante el primer día de la exigencia del carné de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a lugares públicos cerrados. Además del control impuesto, muchas personas desconocían la norma dispuesta por el gobierno para evitar prevenir una potencial tercera ola de contagios.

Por si fuera poco, un buen grupo de ciudadanos no portaba su DNI, con lo cual se hizo todavía más difícil acceder a sus datos a través de su celular a la página web y a las aplicaciones móviles del Ministerio de Salud (Minsa).

Los trabajadores y comerciantes pasaron un control estricto para ingresar a las galerías. (Britanie Arroyo / @photo.gec)

La desesperación aumentó para los trabajadores olvidadizos que se confiaron al acceso virtual pero que cuando quisieron ingresar a los sistemas habilitados por el Minsa había colapsado debido a que cientos de personas buscaban acceder para obtener el código QR de su carné de vacunación.

La población joven optó por presentar la acreditación de su vacunación contra la COVID-19 de forma virtual. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)

Desde muy temprano, personal de seguridad particular apoyado con serenos de las diferentes zonas comerciales realizó el control minucioso de los comerciantes, trabajadores y del público en general.

La gran mayoría de personas acreditó la dosis completa de su inmunización contra el coronavirus mostrando su carné de vacunación acompañado de su DNI. Otro gran grupo, jóvenes entre 18 a 30 años, lo hizo de forma virtual.

En el emporio de Gamarra los vigilantes no se dieron abasto para el control de cientos de personas que llegaban a trabajar y entre las 7:30 a.m. a 9:30 a.m. se formaron largas colas en todas las puertas de acceso y ello provocó aglomeraciones.

Lo mismo sucedió en la zona comercial de Mesa Redonda. En algunos puntos de acceso, como el jirón Cusco, se notó una larga cola.

Centros comerciales y terminales terrestres

En el caso de los malls de los diferentes distritos el control fue más manejable pero el público que acudía de compras no portaba su carné de vacunación alegando desconocimiento de la medida dispuesta por el gobierno.

En el terminal de Yerbateros, en San Luis, personal de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) fiscalizaba que los vigilantes de hicieran cumplir la norma y no se permitiera el ingreso de los viajeros que no podían demostrar la vacunación completa contra la COVID-19.

En el terminal terrestre de Yerbateros el control también fue minucioso por parte del personal de seguridad. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)

El carné de vacunación también es exigido para conductores y cobradores de transporte quienes deberán acreditar sus dos dosis contra el coronavirus. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), mediante un comunicado, a través de sus redes sociales, destacó que la medida es una de las nuevas normas que ha publicado el Gobierno para evitar el incremento de casos por la COVID-19 y salvaguardar la integridad de la ciudadanía. De esa manera, es indispensable contar con el carnet de vacunación para operar.

En el Gran Mercado Mayorista la situación fue similar. Muchos trabajadores y clientes tenían desconocimiento de la norma y no pudieron ingresar a trabajar ni a realizar compras respectivamente.

“La noticia me ha tomado de sorpresa porque nadie sabía. Algunos tenemos pero no lo hacemos andar, otros no tienen o tiene una dosis y ahora cómo hacen. Yo tengo mis dos dosis pero otras personas que trabajan conmigo no tienen y les afecta bastante porque de eso viven”, dijo uno de los ciudadanos a RPP.

El carné de vacunación es obligatorio desde hoy luego de que el Gobierno oficializó la actualización en el Decreto Supremo 168-2021-PCM, que dispone la obligatoriedad de la presentación del certificado contra el nuevo coronavirus para personas mayores de 18 años.

Vacunatorios

Esta exigencia del carné de vacunación para ingresar a espacios públicos cerrados puso en evidencia de que muchas personas que trabajan en estos puntos que tienen alta demanda de público no tenían las dos dosis. Muchos de ellos acudieron a los vacunatorios instalados en las inmediaciones de Mesa Redonda y en el emporio de Gamarra.

“Me faltaba mi segunda dosis. No he traído mi carné. Me voy a colocar la segunda dosis porque necesito trabajar”, declaró un joven a RPP.

Así también se presentaron casos de jóvenes que tienen una dosis pero no han podido cumplir con la segunda porque tienen que pasar tres meses para hacerlo.

