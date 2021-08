Una divertida competencia de ‘carros locos’ puso a prueba no solo el ingenio de las familias y vecinos de San Miguel sino también su entusiasmo e impulso motivador para el reciclaje.

Esta singular carrera al aire libre, en el Malecón Bertolotto, representó incluso a personajes como Gokú apoyado por Vegeta para empujar su carrito y a Pedro Picapiedra con su troncomóvi impulsado no por sus pies sino por el ‘punche’ de su mascota Dino.

Participaron más de veinte vehículos, todos fabricados artesanalmente y empleando material reciclado (requisito para la competencia).

Carrera de 'carros locos' tuvo creativos diseños usando materiales reciclados. (Foto: Trome / Juan Ponce)

DE TOTORA, DE PICARONES, ANTIVOVID

El ánimo por llegar pronto a la meta movilizó no solo la alegría de los niños sino de los adultos que no dudaron en correr a más no poder, para no quedarse atrás, superando en su camino tropezones y caídas. El esfuerzo fue animado y aplaudido por los vecinos.

Trome observó también, entre la variedad de competidores, otro carro de ‘Piedradura’, el de Vilma Picapiedra y Betty Mármol; uno al estilo sombrero chotano, otro como pizza, otros en modelos militar con sus cañones, avioneta y monitor Huáscar.

Asimismo, uno alegórico a la embarcación de caballito de totora, un carrito de venta de picarones, otro Anticovid que simuló reparto de balones de oxígeno, entre muchos más.

TRABAJO EN EQUIPO

El concurso fue organizado por la subgerencia de Deportes de la Municipalidad de San Miguel. El primer ‘carro loco’ en cruzar la meta fue el de Isaac Chincha (Gokú) y Henry Villodas (Vegeta), en segundo lugar, el troncomóvil de Pedro Picapiedra y en el tercero uno inspirado en la película Rápidos y Furiosos.

“Ha sido un trabajo en equipo la familia se comprometió para hacer el carrito y con la ‘genki dama’ (esferas de la energía) de la gente hemos logrado ganar”, dijo ‘Goku’, al recibir una copa como trofeo, entregado por el alcalde de San Miguel, José Guevara.

CARRITO DE MARIO BROS, OTRO DE PIZZA, DE SOMBRERO CHOTANO Y MÁS

En la categoría de niños del concurso, el primer puesto lo obtuvo el carrito de Mario Bros, que estuvo manejado por Thiago Ramírez y empujado por su papá Juan David Ramírez. Ganaron una bicicleta. El segundo puesto fue para el de modelo sombrero chotano con la frase ‘Ushaaa’ y el tercero para el que tuvo forma de pizza. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*La actividad buscó fomentar actividades familiares y valorar el reciclaje.

*La carrera duró cerca de una hora y fue requisito emplear materiales reciclados.

*La comuna indica que se vigiló uso de macarilla y reparto de alcohol en gel.

