La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que ya se desbloquearon las vías de la Carretera Central, entre los kilómetros 121 y 138, tras registrase desde anoche la caída de nieve. En su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que los agentes se encuentran en la zona para restablecer el tránsito vehicular.

El coronel PNP Erlyn Silva, jefe de la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional, informó para Canal N que estas labores de control y descongestión continuarán durante el resto del día. “Hace aproximadamente media hora se han liberado las vías en la zona alta de Ticlio para el transito vehicular . La nevada empezó anoche y esto cuando sucede se va coordinando con Sutran y las regiones policiales de Huancayo y Lima para que avisen a las empresas de transporte”, mencionó.

No obstante, el jefe policial cuestionó que diversas empresas de transporte interprovincial sigan ofreciendo viajes hacia la zona centro del país como fue informado esta mañana en el caso del terminal de Yerbateros. “Se han hecho las recomendaciones [de no vender boletos] y no acatan, lo hacen de forma parcial”, aclaró.

Al ser consultado sobre a qué hora se restablecerá el tránsito completamente, el coronel Silva estimó que sería en horas de la tarde, en caso no se reporte nuevamente nevadas en la Carretera Central. Informó que se vienen trabajando de manera coordinada con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y Deviandes.

“Mi recomendación es que las empresa de transporte de pasajeros y de carga acaten la sugerencia de la para que no salgan más buses mientras estamos en esta situación”, pidió el jefe de Carreteras.

Más temprano, en entrevista con América Noticias, Luigi D’Alfonso Crovetto, gerente general de Deviandes, señaló que desde hace más de dos años propusieron la ampliación de curvas en las vías de la Carretera Central para evitar congestionamientos de este tipo durante la caída de nieve. “Se necesita expedientes técnicos y en cierta forma que el MTC otorgue la viabilidad [de la propuesta]. Hemos pedido [la ampliación] en regular tiempo. Son mas de dos o tres años que se está pidiendo eso”, dijo.