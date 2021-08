Cartelera en Perú: “Zapatos rojos y los siete enanos”, con la participación de Mon Laferte y Beto Cuevas, estrena este jueves

Los creadores de Frozen y Big hero regresan a la pantalla grande con una nueva producción. La película animada Zapatos rojos y los siete enanos se estrena el 12 de agosto en las salas de cine del Perú. Los cantantes Mon Laferte y Beto Cuevas prestan sus voces a los personajes de esta historia mágica.

Esta comedia familiar tiene como protagonistas a una joven, quien descubrirá que nada es más atractivo que ser ella misma, un grupo de enanos encantados, quienes la acompañarán, y una malvada bruja, quien busca ser la más hermosa del reino. Los mágicos zapatos rojos son solo el inicio de esta aventura.

La película Zapatos rojos y los siete enanos está llena de humor, romance y acción, que demuestra que todo es 100% actitud y que la verdadera magia es ser uno mismo.

FICHA TÉCNICA:

Título original: Red Shoes and the Seven Dwarfs

Título local: Zapatos Rojos y los Siete Enanos

Director: Sung-ho Hong

Voces: Mon Laferte, Beto Cuevas

Género: Animada

Duración: 1 hora, 32 minutos

País de origen: Corea del Sur

Estreno en Perú: 12 de agosto

Formatos disponibles: 2D

Versión: Doblada

Sinopsis:

Una chica cree descubrir lo que es la verdadera belleza cuando encuentra unos zapatos rojos, que al ponérselos le dan la apariencia de una princesa. Esta magia atraerá el interés de la bruja malvada, quien desea robarle su belleza, pero también la atención de siete particulares enanos que la llevarán a vivir grandes aventuras.

TRAILER