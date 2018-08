¡Tu cartilla sí vale! Podrás ganar uno de los 25 vales de consumo de 500 soles que Trome trae para ti

‘Chapa la Grati de Trome’ dio en la yema del gusto de todos los peruanos, al entregar mil premios en efectivo, que van desde los 100 hasta los 10 mil soles.



Solo tienes que completar una de las columnas de tu cartilla y de inmediato te llevas el dinero consignado en la parte superior. Para cobrarlo llama a ‘Aló Trome’ (311-6399).



Pero si la suerte no te acompañó y tu cartilla no resultó premiada, no te preocupes, ya que entran al sorteo de 25 vales de consumo de 500 soles cada uno.

Coloca tus datos personales al reverso de tu cartilla y deposítala en las ánforas autorizadas. El sorteo se realizará el viernes 17 de agosto, en la ‘Tienda Trome’ (Pasaje Acuña 120, Cercado de Lima).