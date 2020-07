Por: Claudia Risco

PRESIÓN POPULAR. Un video donde se observa a Jesús Urquizo, presidente de la Junta Administradora del Agua Potabla (JAS) del Caserío de Cormot, reclamando por la falta de agua en su comunidad se viralizó en redes sociales. Nos comunicamos con los involucrados para entender cómo es posible que no tengan acceso a un recurso tan importante en medio de una pandemia.

El caserío de Cormot o Cormot pertenece la localidad de Compín ubicada en el Distrito de Marmot de la Provincia de Gran Chimú del Departamento de La Libertad en Trujillo. La situación se complicó para el caserío por la sequía que también afecta a sus cultivos. “Se ha secado el manantial de dónde nos proveíamos de agua, estamos jalando agua de una quebrada que no es potable, está totalmente contaminada”, indica Olga Varas, dirigente de la ronda campesina.

Frente a esta dificultad, la comunidad se organizó para encontrar otro manantial de donde puedan obtener agua. “Ahora hemos tratado de realizar toda la tubería que no haya fugas de agua, hemos encontrado un manantial que hay un poquito de agua, no mucho, pero hay. Necesitamos materiales para realizar una tubería que no permita la fuga de agua, ese era el reclamo al señor alcalde para que nos apoye”, señala Olga Varas.

AUSENCIA DE AUTORIDADES

El alcalde de Cormot es Gilmer Burgos y postuló al cargo por el partido Alianza Para el Progreso con el lema “Hechos no palabras”. Los habitantes del caserío no creen que sólo sea un problema que pase por él. “Tenemos un alcalde provincial que creo que va tres periodos y nunca ha venido a dar apoyo”, menciona Olga Varas sobre el alcalde de Gran Chimu, Juan Iglesias Gutiérrez de Somos Perú.

No obstante, Olga y Jesús Urquizo se sienten agradecidos con el teniente alcalde Roger Valle Díaz, a quien reconocen como un funcionario involucrado en llegar a una solución para el bien del caserío. “El día de ayer preocupado por la movilización de las redes sociales, el señor Roger Valles, teniente alcalde, se preocupó y logró que el alcalde se comprometa en facilitar los materiales necesarios para transportar el agua”, señala la dirigente de la ronda campesina.

“Ya hablamos con el municipio, ya estamos recibiendo la ayuda para las instalaciones, se ha encontrado un nuevo manantial , toda la comunidad va a trabajar, agradezco bastante a la gestión del señor Roger Valles”, indica Jesús Urquizo.

SIN CONTAGIOS GRACIAS A LAS RONDAS

Los entrevistados reconocen la crítica situación que se vivió en el caserío por la ausencia de agua, sin embargo señalan que no hubo contagios gracias a la presencia de las rondas campesinas. “Gracias a Dios en este distrito no tenemos a ningún contagiado gracias a las rondas, mayormente los que han luchado bastante por eso son las rondas campesinas”, menciona Olga Varas.

En esa misma línea, Jesús Urquizo resalta la labor de las rondas campesinas. “Nosotros hemos sido los primeros que formamos tranqueras en los caseríos gracias al apoyo de las rondas, hemos tratado de evitar todo tipo de persona que venía de la costa a la sierra”, indica.

Así como han trabajado juntos por evitar los contagios, también lo harán para abastecerse de agua. “Toda la población estamos contentos con los materiales que nos van a entregar , me siento agradecido de todos los apoyadores, nosotros mañana a las diez de la mañana estamos recibiendo mangueras, vamos a trabajar cerca de 70 de personas , los trabajos los realizamos nosotros, la comunidad”, finaliza el presidente de la JAS.





Presidente de JAS habla sobre la falta de agua en caserío de Cormot (TROME)

