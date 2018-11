Casma: Sujeto le rompió la mandíbula a su expareja y cuando fue detenido dio inaudita justificación

¡Ni una menos! Un sujeto golpeó brutalmente a su expareja y madre de sus hijos en Casma , luego de que la mujer se negara a retomar la violenta relación que mantuvo con él durante varios años.

El vil sujeto, identificado como Felipe C.S., llegó hasta el restaurante donde se encontraba su expareja, Beatriz Figueroa, y la golpeó hasta fracturarle la mandíbula y sacarle casi todos los dientes. Sus hijitos fueron testigos de la brutal agresión.

"Siempre lo hace por celos, porque yo no quiero regresar con él. Siempre me pega ese hombre, me insulta, me humilla, me amenaza", dijo la víctima de violencia contra la mujer para ATV Noticias.

Según la hermana de la víctima, Felipe C.S. es una persona celosa y controladora. Inclusive aseguró que el sujeto espera a su expareja toda la noche fuera de su casa, comportamientos que tienen alarmados a sus familiares.

Luego de que Beatriz Figueroa denunciara la agresión, un juez dictó 8 meses de prisión preventiva contra el sujeto. Sin embargo, lo más inaudito de su detención fue la justificación que dio para la brutal golpiza.

En su testimonio, Felipe C.S. aseguró que su violenta reacción fue causada por su expareja, luego de que expusiera a sus hijos en lugares públicos. La Fiscalía no consignó la denuncia como intento de feminicidio sino como delito contra el cuerpo, vida y salud bajo la modalidad de lesiones graves.