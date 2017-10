Caso Camino Forsyth: Estos son los peores comentarios sobre el sujeto que arrastró a su pareja en Miraflores

"Que tonta esta chica que no tiene uñas (...) para defenderse" o "Si no le está pegando, qué se va a defender. Yo no veo golpes". Estas son solo dos de las peores reacciones que ha generado el caso de Martín Alonso Camino Forsyth, el sujeto que apareció en un video en Facebook arrastrado violentamente a su pareja Micaela de Osma.



El video, así como las imágenes del brevete del agresor, fueron publicados por la usuaria Anahí Aguilar la tarde del domingo, siendo motivo de repudio por parte de los usuarios de Facebook.



Muchos de ellos no tardaron en reaccionar ante este nuevo caso de violencia a la mujer, pidiendo una inmediata sanción al hombre del video. Sin embargo, otros intentaron justificar -increíblemente- el accionar de Camino Forsyth, y culparon a la víctima Micaela de Osma, por estar con "un tipo así".



Otros aseguraron -pese al video- que no ven maltrato por parte de Camino Forsyth, y minimizaron los hechos: "Es solo una pelea". Tampoco faltaron los que justificaron la agresión: "Dicen que le encontró conversaciones en su celular. Fue por celos". Sí, cada comentario peor que el anterior.



Como se sabe, la joven que ayudó a Micaela de Osma afirmó que la víctima fue golpeada en otras oportunidades. "Esta no es la primera vez que esto ocurre pero esperamos que sea la última. Quiero dejar constancia de esto porque temo por Micaela y por mí. Protejamos a Micaela, protejámonos todas. Cualquier ayuda y orientación es bienvenida. Adjunto la evidencia y datos del agresor", indicó Aguilar en Facebook.



Pero 'la cereza del pastel' han sido las declaraciones del abogado de Camino Forsyth. Mario Javier Arribas Chimpen ensayó una indignante respuesta para defender al agresor. Según él, Camino Forsyth solo 'jaloneó' a la joven.



“En ningún momento la arrastró por el piso, solo la ha jaloneado […] Problema de celos, él habría encontrado en el celular algunas conversaciones, contestaciones que donde ella interviene, lo borra. Le estaba increpando eso”, señaló Arribas.