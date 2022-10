CASO GABRIELA. Ramiro Gálvez, esposo de Gabriela Sevilla, llegó hasta la Dirincri para brindar su manifestación previo a que su pareja apareciera supuestamente en Villa María del Triunfo sin su bebé en brazos. Cabe precisar que la historia dio un completo giro tras conocerse por el ministro del Interior que la mujer nunca estuvo embarazada.

Antes de que Gabriela aparezca, la Unidad de Personas Desaparecidas de la Dirincri citó al esposo de la mujer, quien rindió su manifestación. A la salida de la dependencia, Ramiro mostró agradecimiento por masificar la búsqueda de su bebé y la mujer.

El hombre estuvo presente por más de siete horas en la sede de la Dirincri . El hecho continúa en investigación tras conocerse que Gabriela habría fingido su embarazo.

“ Solo agradecerles por masificar la búsqueda de Gabriela, es lo más importante. Estamos enfocados en eso , estamos seguros que la vamos a encontrar pronto”, dijo antes que apareciera la mujer y se conociera la supuesta mentira.

GABRIELA SEVILLA JURA QUE DIO A LUZ

Aunque médicos aseguran que Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada, la mujer continúa afirmando lo contrario. Según la versión que dio al Ministerio Público, desapareció tras haber tomado un taxi, fue dopada y dio a luz a su bebé Martina en una extraña casa rodeada de desconocidos.

La declaración de la mujer, expuesta por Perú 21, señala que solo recuerda cuando el conductor tomó una ruta diferente camino a la clínica, asegurándole que era un atajo, y que despertó minutos después dando a luz.

“Luego de ello yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada”, sostuvo. Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empezando a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba . Luego me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, explicó.