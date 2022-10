POLÉMICO. Los familiares de Gabriela Sevilla aparecieron EN VIVO luego que el ministro del Interior, Willy Huerta, asegurara que la mujer nunca estuvo embarazada. Los tíos desmintieron al titular del sector precisando que sí hubo un proceso de gestación e incluso exigieron que se continúe buscando a la bebé.

“Lo que nos han comentado que no podemos seguir hablando porque entorpecemos las investigaciones, queremos sí es que Martina aparezca, para nosotros es imposible que Gabriela no esté embarazada. Yo he hablado con su papá ”, una familiar de Gabriela.

Sin embargo, el tío de la mujer aseguró que no puede corroborar que Gabriela tuvo barriga, pues nunca fue a su baby shower. “ No voy a afirmar ni nada porque no la he visto, ella vive en Surco. No hemos ido a su baby shower ”, aclaró.

MINISTRO DEL INTERIOR DESMIENTE A GABRIELA

CAMBIAN DE VERSIÓN. El caso de Gabriela Sevilla ha dado un giro inesperado luego que el ministro del Interior, Willy Huerta, confirmara que la mujer no estaba embarazada. “Los médicos han determinado, hasta el momento, que no ha habido embarazo”, mencionó.

Según mencionó el titular del sector Mininter, la mujer mintió con respecto a su gestación y que por el momento no colabora con los efectivos. Cabe precisar, que el país entero se conmocionó por su caso luego que fuera reportada como desaparecida en plena labor de parto.