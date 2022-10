Gabriela Sevilla fue encontrada en una casa de Villa María de Triunfo sin su bebé. Sin embargo, el ministerio del Interior, Willy Huerta, manifestó que ella no estaba embarazada. Ante ello, los familiares de la mujer salieron a declarar que lo mencionado era falso.

El tío y otra pariente fueron entrevistados por los medios, quienes afirmaron que ella sí dio a luz y la Policía estaba buscando a la menor. “L a Policía ya tomó conocimiento de todo lo ocurrido cuando ella ha llegado. Todo eso está en investigación. Lo que nos han comentado que no podemos seguir hablando”, indicó uno de ellos.

“Con la forma que está su pantalón y su ropa entonces nosotros sabemos que ha tenido problemas del bebé (...) Cómo pueden estar cuestionando a la muchacha que ha venido mal . Este es un tema que la Policía tiene que investigar (...) Que se investigue y es lógico que la muchacha tiene que aclararlo”, señaló.

Asimismo, desmintieron al ministro. “ Para nosotros es imposible que Gabriela no esté embarazada. Yo he hablado con su papá”, indicó. “No voy a afirmar ni nada porque no la he visto, ella vive en Surco. No hemos ido a su baby shower ”, agregó.

Hasta realizó una hipótesis de lo que sucedió con su sobrina, quien la habían dejado cerca del Hospital Militar o se había escapado de los hombres que la tenían. “Eso debe explicar Gabrielita”, finalizó.

