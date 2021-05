El uso de jeringas vacías al momento de suministrar la dosis de la vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores sigue siendo todo un escándalo. La Fiscalía abrió una investigación para conocer más detalles sobre esta denuncia y determinar nuevos casos. Al respecto, el Dr. Mario Amoretti, ex Decano del Colegio de Abogados de Lima, consideró que los implicados podrían recibir hasta 16 años de prisión efectiva por cometer los delitos de peculado agravado e infidelidad en la colocación de medicinas.

“Si me apropio de la vacuna de manera intencional, ya sea para venderlo o colocarlo a otra persona, se incurre en el delito de peculado agravado y la pena es de 4 a 12 años. También hay otra figura delictiva y es la infidelidad en la colocación de medicinas. Por ejemplo, cuando el enfermero no coloca la jeringa con la dosis correspondiente, eso es una omisión intencional; es un delito que tiene una pena de 2 a 4 años. Entre ambas faltas, hablamos de una pena entre 4 y 16 años”, sostuvo.

El letrado consideró que, además, de los enfermeros implicados existirían otras personas involucradas en una supuesta mafia de vacunas, que traficaría con las dosis. “No es creíble que un enfermero no se dé cuenta de la jeringa vacía. Hay varias personas involucradas en este hecho. Todos se han puesto de acuerdo para vender o colocar vacunas a sus familiares. Podría tratarse de una mafia de vacunas. Siempre sucede esto cuando donan, por ejemplo, camas UCI y oxígeno, vemos que se apropian de estos productos. No es una persona, sino varios que intervienen, cómo sucedió anteriormente y no pasó nada”, recordó.

SEPA QUE

El Decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, calificó como condenables el caso de las ‘Jeríngas Vacías’, pero aclaró que se trataría de ‘hechos aislados’ El ministro de Salud, Óscar Ugarte, exhortó a los familiares de adultos mayores ‘vigilar’ cuando estén suministrando la dosis de la vacuna. Mañana, jueves 13 de mayo, llegará un nuevo lote de 700 mil vacunas de Pfizer

TE PUEDE INTERESAR