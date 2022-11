Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias , motivo por el cual cientos de mujeres se movilizaron por diversas regiones del Perú. Esta vez un grupo de activistas realizó una performance para recordar la importancia de la memoria histórica y exigir justicia para las mujeres del caso Manta.

A inicios de los años 80 ocurrió, durante la época del conflicto armado interno (1980-2000), exmilitares violentaron sexualmente de mujeres y adolescentes quechuas en Manta, región Huancavelica, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Desde entonces vienen reclamando verdad y justicia para que nunca más se vuelva a atentar contra los cuerpos y derechos humanos de las mujeres.

Si bien las cifras de violencia sexual que reporta el Centro de Emergencia Mujer (CEM) son alarmantes (10 mil casos de enero a octubre de este año), no debemos olvidar que según el Registro Único de Víctimas (RUV), se registraron más de 6 mil casos de la violencia sexual durante el conflicto armado interno, de los cuales, el 83% de los perpetradores perteneció a las fuerzas armadas.

“ La violencia que sufrieron las mujeres mantinas, afectó gravemente su vida y también destrozó el tejido comunitario del que eran parte . Esta es una lucha totalmente vigente y más en una fecha esta, la cual se origina por graves violaciones a los derechos de las mujeres con el triple asesinato de las hermanas Mirabal”, comenta Cynthia Silva, directora de Demus, una de las organizaciones litigantes del caso.

Así mismo, añade que “es importante visibilizar la violencia desde la memoria histórica, y muy necesaria para fijar nuevos marcos históricos que contribuyan con la transformación cultural. Queremos que esta justicia reivindique la historia de estas mujeres, y de todas las mujeres del Perú.”

Durante la acción pública, a través de megáfonos, se dio a conocer los testimonios de las mujeres de Manta para mantener presente la memoria histórica en esta fecha y que estos hechos no vuelvan a ocurrir. “ Cuando me desperté me dolía todo. Mi cabeza me dolía. Me dolía mi cuerpo, me dolía mi parte íntima, adelante y atrás. Estaba desnuda . Entró un soldado al lugar donde estaba y le pregunté: ¿qué ha pasado? El soldado me dijo: ¿Eres o te haces? Todos los soldados han pasado por ti”, sonaba uno de los 17 mil testimonios registrados en el informe de la CVR.

“Lo que nos ha ocurrido a nosotras parece que ya es pasado, que no les importa porque somos campesinas, quechuahablantes no nos hacen caso… los militares nos han hecho daño. Nosotras éramos indefensas”, señala otro testimonio de las denunciantes que aún esperan por justicia.

Cabe resaltar que, este año se espera contar con una sentencia justa contra los 13 exmilitares acusados de violar sexualmente a las mujeres de esta comunidad ubicada en Huancavelica.