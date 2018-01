Caso Odebrecht: Critican a PPK por reunirse con Jorge Barata cuando era ministro de Alejandro Toledo

Una ola de críticas viene recibiendo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras revelarse que se reunió cinco veces con el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, cuando era ministro de Economía y Finanzas del hoy prófugo exmandatario Alejandro Toledo.



“Es gravísimo. Él dijo que había construido una muralla china entre su empresa y su gestión pública, pero ahora vemos que más bien fue un puente brasileño”, señaló el congresista fujimorista Daniel Salaverry.



VACANCIA

Además, no descartó que su partido apoye un nuevo pedido de vacancia. “Si hay evidencias claras que el presidente Kuczynski esté inmerso en esos actos de corrupción, y si alguna bancada presenta alguna moción de vacancia, sustentando esos actos de corrupción, obviamente nosotros tenemos que apoyarla”, indicó.



Cuarto Poder: Las visitas de Barata a PPK cuando era ministro de Toledo

A su vez, la exprocuradora Katherine Ampuero, opinó: “Durante su manifestación rendida en Palacio de Gobierno con el fiscal Reynaldo Abia, PPK negó haberse reunido con Barata. Siguen las mentiras”.



El abogado de Kuczynski, Gonzalo del Río, minimizó las citas con Barata. “La existencia de una reunión a mí no me basta, insisto, no me basta, sobre todo en el contexto de una compañía que se ha dedicado a ser delatora”, dijo.



WESTFIELD CAPITAL

PPK deberá aclarar de forma detallada este y otros puntos, como los pagos que la firma Odebrecht hizo a su empresa Westfield Capital, cuando reciba a la Comisión Lava Jato. El vocero oficialista Gilbert Violeta dijo que esto ocurriría entre el 10 y el 17 de febrero.

