Tenía en su haber 147 multas y 28 órdenes de captura; y pese a todo, seguía trabajando impunemente como conductor de un colectivo en Puente Piedra, trasladando a decenas de vidas día a día.



Jesús Alberto Villarreal Tasayco, es considerado como el peor conductor de Lima y tras las denuncias de la prensa, por fin, ya no volverá a manejar en las calles.



En respuesta a la denuncia de El Comercio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que "el conductor que maneja un vehículo teniendo suspendida su licencia, nunca podrá volver a obtener un permiso para conducir".



Mientras que su vehículo, (Nissan Sentra rojo de placa B0V-507) deberá ser internado en un depósito ya que no cuenta con lo reglamentario para estar en las pistas. (carece de todos los precintos de seguridad).



Para mantenerse en ruta, pese a estar imposibilitado, cambiaba de unidad cada cierto tiempo. Sin embargo, todo tiene su final y el final de este mal conductor llegó. Ya no podrá estar en las calles poniendo en riesgo la vida de las personas.



Resumen del caso. Jesús Alberto Villarreal Tasayco, no solo manejaba sin licencia, sino que también hacía colectivo, algo no permitido por las autoridades. No usaba cinturón de seguridad, hablaba constantemente por celular, su auto no tenía espejos retrovisores ni luces. Paraba donde le daba la gana y hacía maniobras peligrosas pese a estar con pasajeros.



La denuncia fue hecha por el diario El Comercio.





​