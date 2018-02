¿Cómo se castiga a los violadores en el mundo? [VIDEO y FOTOS]

La reciente ola de violaciones y abusos en contra de otra persona hacen que todas las personas pidan a la justicia poner drásticas sanciones para todos los violadores.



El reciente caso de una niña asesinada y calcinada en San Juan de Lurigancho está indignado a toda la ciudadanía y piden que el Estado ponga un alto. ¿Cuándo parará esta masacre silenciosa?



El tema es bastante complicado que hasta el expresident Alan García manifestó que los políticos peruanos deberían luchar por el derecho y la protección de los niños y niñas de todo el Perú.



Pero, ¿Cómo se castiga a los violadores en el resto de países del mundo?



1. China: Un violador puede ser "castigado" con dos sanciones: La muerte o la castración física.



2. Corea del Norte: El el país de Kim Jong-un tiene una solución inmediata. El condenado por violación es condenado a la muerte por fusilamiento. El dato curioso es que la víctima puede también participar en el pelotón de fusilamiento.





3. Afganistán: En este país sucede lo mismo que en Corea del Norte y los violadores son condenados a muerte.



4. Rusia: El país de Vladimir Putin no sanciona con muerte una violación. El condenado tendrá que ir a prisión de 3 a 30 años por su delito.



5. Egisto: Este país tiene una forma muy particular de persuadir a todos sus habitantes de no violar a otra persona. El acusado de violación es ejecutado en público para que todos lo pueden ver y reflexionar antes de cometer algún acto de abuso sexual.



6. Irán: Un violador es condenado a la horca o al fusilamiento en caso de ser encontrado culpable de ser un violador. Si el violador, por un acto de milagro, no muere es condenado a cadena perpetua o torturado.



7. Isral: Acá los violadores solo son condenados de 4-16 años de prisión.



8. Los Emiratos Árabes Unidos: El condenado por violación es ejecutado a los 7 días de su condena. El culpable tendrá un tiempo para despedirse de su familia antes de partir al más allá.



9. Perú: El nuestro país y en Chile, el violador puede ser condenado a cadena perpetua en el caso que la víctima muera o sea un menor de edad.