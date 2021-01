EN PROBLEMAS. El CEO de Farvet, la empresa farmacéutica que viene trabajando en la vacuna COVID-19 peruana, Manolo Fernández dio una entrevista al programa La Ventana del Pueblo. La conversación entre el periodista y el médico veterinario generó preocupación por las declaraciones del segundo.

Manolo Fernández precisó que ya finalizaron las pruebas en animales y que los resultados han sido espectaculares. Hasta ahí todo bien, el problema se produce cuando el médico veterinario asegura que ya la probó con su equipo, su familia y él mismo.

“Nos hemos vacunado tanto mí persona, mi equipo y mi familia. Somos el club de los vacunados con anticuerpos protectores contra el COVID. Ya tenemos vacuna peruana”, indicó Manolo Fernández.

Al respecto, la dirección de la Universidad Peruana Cayetano Heredia publicó un comunicado donde aclaran que la vacuna Covid-19 peruana que desarrollan con FARVET no tiene aprobación aún para la fase de pruebas en humanos.

No es la primera vez que Manolo Fernández se encuentra en problemas por sus declaraciones. En septiembre de este año, el medico veterinario indicó que el consumo de ivermectina evita la aparición de Coronavirus. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que no hay medicamentos que permitan prevenir la Covid-19.

Esto tiene que parar! Ahora Fernandez dice que el, su familia y su equipo ya se vacunaron.

Hasta cuando van a mantener el silencio las autoridades?

Esta "vacuna" no ha pasado ningun ensayo clinico en humanoshttps://t.co/Wr8vdzxX0u — Sebastian Carrasco Pro (@scarrascopro) January 7, 2021

#AlertaDesinformativa Manolo Fernández, CEO de Farvet, indica en TV que la vacuna peruana finalizó las pruebas en animales. Pero antes de tener luz verde para la fase III en humanos "ya se la puso a su equipo, su familia y él mismo".



Esto viola las normas de ensayos @INS_Peru pic.twitter.com/BRPQKsa6h6 — saludconlupa.com (@saludconlupa) January 7, 2021