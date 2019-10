Cecilia Chacón: "Me he quedado a dormir en el Congreso porque intuía que no nos iban a dejar entrar"

La excongresista Cecilia Chacón rompió su silencio tras revelar que pasó la noche en el Congreso de la República luego de conocer la decisión del presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Legislativo.

Cecilia Chacón indicó que permanecerá en el Legislativo junto a Luz Salgado, Karina Beteta y Rosa Bartra para reunirse con Pedro Olaechea y planear una respuesta al Ejecutivo.

"Yo estoy aquí desde el día de ayer, me he quedado a dormir porque intuía, como es siempre en las dictaduras, que se nos iba a impedir el ingreso al Parlamento, hecho que ha ocurrido", fueron las declaraciones que brindó Cecilia Chacón al interior de la sede del parlamento.

