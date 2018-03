Solo un día después de que un arpista mató a su enamorada, un joven asesinó de varias cuchilladas en el cuello a su ex pareja sentimental, porque no quería regresar con él, en Comas. Horas después, el feminicida fue arrestado en su casa, en Carabayllo.



Al promediar las 10 de la mañana, y con la firme idea de quitarle la vida si no lograba convencerla de que vuelva a su lado, Romario Amador Aco Rodríguez (19) llegó a la vivienda donde Sheyla Denisse Torres Aguilar (19) vivía con su mamá y hermano, en la Mz. V1, lote 9, urbanización ‘El Álamo’.



Al escuchar que Romario tocaba la puerta insistentemente, la estudiante de obstetricia llamó por WhatsApp a su amiga, pues se asustó. Sin embargo, Romario logró ingresar a la casa, donde se produjo una acalorada discusión.



En medio del altercado, atacó a Sheyla clavándole varias veces un cuchillo en el cuello.



ESCAPÓ

La estudiante cayó en el interior del baño, donde al parecer quiso refugiarse, y murió desangrada. El homicida, con algunas heridas en el cuerpo, fugó y se escondió en su domicilio, hasta donde llegaron efectivos de la comisaría de Santa Luzmila y lo arrestaron.

Una amiga de Sheyla fue quien la encontró sin vida y avisó a la Policía.

