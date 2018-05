Celulares pueden explotar y causar incendios, afirma especialista

Los celulares pueden explotar y causar incendios, como ha ocurrido en los últimos días. Según el ingeniero electrónico José Luis Martínez, experto en equipos tecnológicos, la primera falla que cometemos es cargar los smartphones por más de dos horas, logrando que la batería se recaliente y termine por reventar.



“Tenemos la mala costumbre de dejar los equipos conectados a la corriente por toda la noche, esto es muy peligroso porque estamos sobreexigiendo la batería”, precisó.

Señaló que la mayoría de estas son de iones de litio y pueden durar hasta 10 horas sin mayor uso, pero solo necesitan dos para estar cargadas completamente.



El Cuerpo General de Bomberos del Perú invocó a la población que, ante un incendio, llamen inmediatamente a su central 116.

SEPA QUE...

* Es preferible cargar el celular apagado y sobre el suelo o una superficie no inflamable.

* Evite hablar por teléfono mientras este se encuentra conectado a la corriente.

* De preferencia no use el equipo dentro de una cocina, pues está el balón de gas.

* Procure no cargar su equipo con cargadores universales, pues estos ponen en riesgo la vida de su batería.

