Censo 2017: ¿No te censaron? Esto es lo que tienes que hacer

¿No fuiste censado? Un día después del Censo 2017, se reportaron más casos de peruanos que no fueron empadronados. Muchos de ellos usaron las redes sociales para exigirle una explicación al INEI.



Lo cierto es que el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, confirmó que el 2 y 3 por ciento de casas no fueron empadronadas.



Sin embargo, agregó que esta semana se continuará el censo en las viviendas de las zonas urbanas donde ayer no llegaron los empadronadores.



"Esta semana estaremos recuperando las viviendas aún no censadas, por lo que pedimos a los pobladores a cuyas casas no llegaron los empadronadores que se comuniquen con nosotros", indicó el funcionario.



Sánchez recordó que para recibir las dudas y consultas de la ciudadanía está disponible la línea 0-800-440-70 y los whatsapps del INEI 991-681-398, 993-506-293 y 994-603-348.



¿Por qué muchas viviendas no fueron empadronadas? Sánchez dijo que situación se debió a que cerca de 500 empadronadores a nivel de Lima y 930 a nivel nacional no se presentaron a cumplir con su compromiso.



Agregó que a nivel nacional trabajaron 594,211 empadronadores, de los cuales 193,840 operaron en la provincia de Lima, 21,049 en la provincia Constitucional del Callao.