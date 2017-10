Este 22 de octubre se realizarán los ‘Censos Nacionales 2017’ y desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde nadie podrá salir de su casa. Toda la población deberá tomar precauciones un día antes, pues en ese lapso estarán cerrados los centros comerciales, supermercados, bodegas y mercados de barrio.



El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, explicó a Trome que nadie podrá abandonar su domicilio, salvo que goce de un salvoconducto que demuestre que fue censado días antes. De lo contrario será regresado a su domicilio.



“Las personas que tengan que trabajar ese día (médicos, bomberos, personal de salud, periodistas, de empresas como Sedapal, Edelnor y otras) deberán censarse desde el 16 de octubre en las oficinas distritales de su zona”, precisó.



Supermercados y tiendas permanecerán cerrados durante Censo Nacional 2017

NO BEBER LICOR

Afirmó que aunque no se haya declarado la ‘ley seca’ horas previas al censo, la población no debe consumir bebidas alcohólicas en exceso para poder realizar el censo con normalidad.



Sobre los recién nacidos, el INEI informó que se contabilizará al nacido vivo hasta las 23:59 minutos del 21 de octubre. Después, ya pertenecería al próximo censo.



SEPA QUE...

* La cédula está dividida en cinco capítulos y contiene 47 preguntas.



* La información que se brinde es confidencial.



* Los censos permitirán saber cuántos habitantes somos.



* Se identificarán los cambios sociales y económicos.



* También se reconocerán los polos de desarrollo económico y poblaciones vulnerables.



* Permitirá mejorar el diseño de políticas públicas.



