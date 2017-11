Censo 2017: Empadronadora que fue violada aparece en televisión para reclamar justicia [VIDEO]

Jennifer Villena es la mujer que fue violada mientras empadronaba una vivienda en Villa el Salvador para el Censo 2017. Ella se presentó en el programa Beto a Saber para pedir justicia y contar su duro testimonio.



La mujer que sufrió de abuso sexual reveló que en un principio no quería denunciar el hecho por vergüenza." Tuve bastante miedo, todavía lo tengo, pero no quiero que eso se quede ahí porque me pongo en el lugar de todas las mujeres que no pueden salir y acusar a la persona que le pudo haber hecho esto", dijo Jennifer Villena.



La víctima estuvo acompañada de su hermano Jesús Villena. El joven contó que el abogado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Fernando Pinillos, le advirtió que si salía a declarar su hermana iba a salir perjudicada.



Hombre se excusa de la peor manera

La mujer respaldó la versión de su hermano y contó el maltrato que vivió al informar de la violación a miembros del INEI. "Solo vieron mis errores como censadora, no se preocupaban por lo que yo estaba pasando en ese momento", explicó Jennifer Villena.



La empadronadora indica que lo que más le horroriza es que el INEI acudió al lugar recién en la noche y la culparon por los errores que cometió durante el censo. "Miraban cada error, no sabían lo que yo estaba pasando en ese momento", indicó Jennifer Villena. El ataque sexual a la mujer sucedió a las 11 de la mañana y los representantes de la INEI llegó a las seis de la tarde.



Jennifer Villena se quebró por la actitud indolente del INEI. Incluso, le pidieron que siga trabajando. "Todo el día me tuvieron retenida en la comisaría, un representante del INEI me ofreció dinero, voy a denunciarlos, voy a ver cuánto se niegan", dijo la mujer.