Censo 2017: Identifican a trabajador del INEI que habría intentado sobornar a censista abusada [VIDEO]

Jennifer Villena, la empadronadora que fue abusada sexualmente durante el Censo 2017, pidió una sanción inmediata para la persona que intentó sobornarla a cambio de que no hacer público el caso de violación.



“Creo que esto se hizo público por lo que me pasó y ahora se está apagando todo, cómo que todos retiran sus manos, no siento el apoyo en este momento”, aseguró Villena.



En diálogo con Cuarto Poder, Villena recordó que fueron tres personas las que se reunieron con ella en uno de los ambientes de la comisaria en Villa El Salvador. Los sujetos se presentaron como trabajadores del INEI.



“Él es quien me dijo a las 5 de la tarde que me quede ahí y en la noche me ofreció mil soles (…) No me dijo su cargo solo que estaba encargado de esa zona”, contó.



¿Pero quién es el sujeto que le habría ofrecido dinero a Villena a cambio de su silencio? La víctima, su hermano y su abogado investigaron y lograron identificar al trabajador.



“Fue identificada plenamente por nuestro personal de investigación y responde al nombre de Segundo Sánchez Acosta, este señor acompañaba al abogado Fernando Pinillos y se acercó a la señora Villena y le propone que no realice la denuncia que se estaba formulando o que se retracte a cambio de mil soles, se trata de un funcionario que está proponiendo que no se denuncie tal atrocidad”, indicó el abogado de Villena, Ismael Arroyo Roca.



Tras ser identificado, el equipo de Cuatro Poder buscó a Segundo Sánchez Acosta para conocer su versión de los hechos, pero no lo halló. Sin embargo, en una vivienda en Pachacamac se comprobó que Sánchez Acosta sí trabajó el día del censo para el INEI.