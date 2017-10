Ni una menos. La violación a una empadronadora del Censo 2017 en Villa El Salvador ha indignado a los peruanos. Muchos han pedido que el INEI responda debida a la falta de seguridad brindada a sus voluntarios. Sin embargo, las declaraciones de una ex congresista han llamado la atención.

Se trata de la ex congresista fujimorista, Luisa María Cuculiza, quien expresó unas polémicas declaraciones en su contacto con Canal N. Las declaraciones vinieron a raíz del pedido de Ana Jara, quien instó al jefe del INEI a presentar su renuncia.

"No sé por qué el jefe del INEI no ha renunciado. Nada de poner su cargo a disposición, es renunciar lo que corresponde. No solo se ha dado un caso de violación o se pretendió tapar el crimen, aquí no se dio protección a los empadronadores. Habido una suma de errores, pasando por mendigar a terceros para que pongan publicidad", expresó Ana Jara.

El conductor del programa le preguntó a Luisa María Cuculiza si estaba de acuerdo con que el jefe del INEI presentara su renuncia, luego del fracaso del Censo 2017 y la denuncia de violación de una de las empadronadoras voluntarias.

Frente a la pregunta, la ex congresista fujimorista consideró de innecesaria la renuncia de Aníbal Quiroga, jefe de la INEI. Según Luisa María Cuculiza, él no tendría responsabilidad alguna por este caso.

"No (debe dar un paso al costado), ni hablar. Esos son accidentes que pasan. Desgraciadamente, uno se encuentra con un criminal y no tiene como atinar a salir. Pero el jefe del INEI, no pues, eso es darle una responsabilidad que no tiene", aseguró la ex congresista fujimorista Luisa María Cuculiza.

