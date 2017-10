Censo 2017: INEI podría demandar a quienes inducen respuesta sobre religión en video viral 

En los últimos días se han hecho algunas polémicas sobre varias de las preguntas que se harán durante el Censo 2017. Una de estas tiene relación con la religión que practican las personas, punto que tendrá cuatro alternativas: católica, evangélica, otra y ninguna.



Son muchas las personas que vieron ello como un acto de discriminación en contra de otras alternativas de creencia, no tomando en consideración la existencia de la alternativa 'otra' en el Censo 2017.



Además de esto, tenemos un video que fue lanzado por el fanpage de Facebook Perú Laico. En este material se induce a una respuesta sobre la religión que se tiene, tema que es visto en la pregunta número 26 de la cédula que se empleará en el Censo 2017.



VIDEO APÓCRIFO

Pero, ¿qué es lo que se ve en dicho material? Pues, allí se utilizan imágenes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con ello, una joven sugiere que se indique la opción 'otra' durante el Censo 2017 a las personas que no vayan a misa, no sean católicos o estén en desacuerdo con las posiciones tomadas por el cardenal Juan Luis Cipriani.



El INEI indicó que los únicos medios para conocer y difundir material o información oficial con relación al Censo 2017 son sus cuentas verificadas de YouTube, Facebook, Twitter y WhatsApp. Además, se cuenta con la página web y Aló Censos como plataformas de consulta.

“El INEI reitera que los únicos medios utilizados para difundir información sobre los Censos Nacionales 2017, son los canales oficiales institucionales del INEI (página web, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp y Aló Censos)”, sostiene la entidad.

El INEI se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que considere oportunas sobre quienes resulten responsables #Censo2017pic.twitter.com/fpQMhfiFFY — INEI Perú (@INEI_oficial) 21 de octubre de 2017

Lo más picante del tema es que la institución, como señaló en Twitter, podría tomar acciones legales contra los responsables de la circulación de dicho video. "El INEI se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que considere oportunas sobre quienes resulten responsables #Censo2017", se indicó.



En las redes sociales, muchos coinciden que el video de Perú Laico es solo un material de activistas que se encuentran en contra de todo lo relacionado con la Iglesia Católica y sus autoridades.