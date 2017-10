Censo 2017: Locutores de radio se burlan de caso de violación a empadronadora

No hay lugar a las bromas. Este lunes, los locutores de radio Oxígeno, Christian Wagner, Francisco ‘Pancho’ Hermoza y Luis Melgar, realizaron comentarios sobre la violación que sufrió una empadronadora en Villa El Salvador, y generaron fuertes críticas y rechazo por parte de los usuarios en las redes sociales. ¿Pero qué fue lo que dijeron?



De acuerdo a una oyente, de nombre Luz del Pilar Revolledo, los conductores se burlaron del caso de violación. "Sus comentarios fueron 'Uy. Cuidado con los violadores', 'Sí, qué mal, la 'violinizaron'' y 'Todos los censos es lo mismo, nunca falta un polinizador'", escribió la usuaria.



Y agregó: "Con tono de broma, como si fuera algo que no importara".



Tras las críticas, uno de los locutores se pronunció a través de su cuenta de Twitter, y pidió disculpas:



"Lamento y me responsabilizo por mis comentarios. Jamás se debe tratar un tema así con tanta trivialidad ni humor. Pido disculpas a quienes haya ofendido, personalmente. No volverá a ocurrir. Radio oxígeno no se solidariza con lo dicho", escribió Pancho Hermoza.



En tanto, la radio publicó un comunicado en su página de Facebook, en el que "condena tajantemente los delitos de violación". Asimismo, aseguró que "aplicará las sanciones que correspondan a los locutores".



Como se sabe, el sujeto acusado de violar a joven empadronadora en Villa El Salvador, Marco Antonio Luza Segundo, dio una repudiable respuesta cuando la prensa le preguntó por el delito que cometió. El hombre de 45 años indicó que no se trababa de una agresión sexual porque la víctima no gritó.



Un informe de América Noticias indicó que el violador le rompió la ropa a la joven y la dejó escapar porque ella le prometió no denunciarlo. Un patrullero que estaba cerca a la zona pudo auxiliar a la víctima.

